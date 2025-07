US-Präsident Donald Trump hat auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social ein abstruses KI-Video geteilt. Darin ist zu sehen, wie er und der ehemalige US-Präsident Barack Obama im Oval Office sitzen. Plötzlich kommen FBI-Beamte in den Raum und verhaften Obama.

KI-Videos verbreiten sich rasant in sozialen Netzwerken. Manche sind so gut gemacht, dass Nutzer sie für echt halten. Die Gefahr, die von ihnen ausgeht, ist gross. Manche Fake-Videos sind hingegen so schlecht gemacht, dass man sie schon nach wenigen Sekunden als solche entlarvt. Ungefährlich sind sie deshalb aber noch lange nicht.

Eher zur zweiten Kategorie gehört ein KI-Video, das Donald Trump (79) am Sonntagabend auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social verbreitet hat. Ursprünglich geteilt wurde es von einem Nutzer auf Tiktok. Trump stellt es auf seinen Truth-Social-Kanal mit mehr als zehn Millionen Abonnenten. Darin zu sehen: er und der ehemalige US-Präsident Barack Obama (63). Die beiden sitzen im Oval Office des Weissen Hauses, als plötzlich zwei mit Sonnenbrillen ausgerüstete FBI-Beamte den Raum betreten und Obama festnehmen.

«Niemand steht über dem Gesetz»

Trump ist in dem KI-Video sichtlich amüsiert, strahlt und lacht bei der Verhaftung. Obama wird abgeführt. Wenig später zeigt das Video den Ex-Präsidenten in orangefarbener Häftlingskleidung. Nachdenklich sitzt Obama auf einer Bank hinter Zellengittern. «Niemand steht über dem Gesetz», steht über dem Video. Untermalt ist es mit dem legendären Discosong «YMCA» von Village People. Das zumindest verleiht dem Video einen satirischen Anstrich.

Trump-Abonnenten wollen Obama hinter Gittern sehen

Seine beiden Vorgänger Barack Obama und Joe Biden (82) kritisiert Trump immer wieder scharf und wird nicht müde, sie in Reden mit Schuldzuweisungen zu überziehen.

In der Kommentarspalte zeigt sich, wo Trumps Kanalabonnenten Obama gern sehen würden: hinter Gittern. «Ich kann das richtige Video kaum abwarten», schreibt ein Nutzer – zusammen mit der Anmerkung «Justice is coming», «Gerechtigkeit ist auf dem Weg». Ein anderer Nutzer bezeichnet Obama als «Verräter».