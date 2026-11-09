Wie die Polizei am Montag bekannt gibt, ist der Todesschütze von Krakau tot. Neben seiner Familie brachte der mutmassliche Täter noch sechs weitere Personen in der polnischen Stadt um.

Darum gehts Der mutmassliche Schütze von Krakau starb im Spital an lebensgefährlichen Verletzungen, laut Polizei

Bei dem Angriff in Krakau wurden sechs Menschen getötet und 15 weitere verletzt

Vor der Tat soll Michal O. seine Eltern und seine Schwester in Ostrowiec getötet haben

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Der Täter des tödlichen Angriffs von Krakau, Michal O.* (†24), ist nach Angaben der Polizei tot. Er sei am Montagmorgen im Spital seinen Verletzungen erlegen, teilte das Polizeipräsidium der Woiwodschaft Kleinpolen bei X mit.

Am Samstagnachmittag kam es auf einem zentralen Platz in der polnischen Stadt Krakau zu einem tödlichen Angriff. Nach Angaben der Behörden fuhr Michal O. gegen 15 Uhr mit einem Auto auf den Platz und schoss auf anwesende Personen.

Auf seiner Flucht schoss der 24-Jährige auch auf Polizisten. Zwei Beamte wurden dabei schwer verletzt. Auch der Schütze selbst wurde bei dem Schusswechsel getroffen. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital geliefert. Dort ist er laut Polizei nun seinen Verletzungen erlegen. Ein Behördensprecher erklärte gegenüber der polnischen Zeitung «Fakt»: «Wir wissen nicht, ob der Tod vor, nach oder während einer Operation eintrat.»

Vor dem Angriff tötete er seine Familie

Bei dem Angriff kamen sechs Menschen ums Leben, 15 weitere wurden verletzt. Wie die «Gazeta Krakowska» berichtet, sollen vier der sechs Toten polnische Staatsangehörige sein. Dazu gehören laut Behördenangaben drei Frauen (†61, †47, †53) und ein Mann, dessen Alter nicht bekannt ist. Zudem verloren ein Brite (†32) und eine Österreicherin (†51) ihr Leben. Das berichtet die «Kronen Zeitung».

Am Samstagabend wurde zudem bekannt, dass Michal O. seine Eltern und seine Schwester vor der Tat getötet haben soll. Im Elternhaus in Ostrowiec Świętokrzyski, einer Stadt rund 200 Kilometer von Krakau entfernt, wurden die Leichen seiner Mutter Renata (†52), seines Vaters Janusz (†53) und der kleinen Schwester Magdalena (†21) gefunden.

*Name bekannt