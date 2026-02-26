Ein ukrainischer Marschflugkörper hat Mitte Februar die russische Waffenfabrik in Wotkinsk getroffen — über 1300 Kilometer von der Grenze entfernt. Experten sprechen von einem Wendepunkt für die strategische Abschreckung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ukraine trifft russische Fabrik in Wotkinsk mit Flamingo-Rakete vor fünf Tagen

Bisher weitester Angriff einer ukrainischen Rakete mit 1700 km Reichweite

Mindestens elf Verletzte, Produktionsausfälle von drei bis sechs Monaten erwartet War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick Newsdesk

Ein präziser Raketenangriff der ukrainischen Streitkräfte hat vor fünf Tagen die russische Waffenfabrik Wotkinsk im Westen des Landes getroffen.

Die Stadt liegt mehr als 1300 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Die Rakete zerstörte eine zentrale Produktionshalle, was die Herstellung von strategischen Raketen für Russland empfindlich beeinträchtigen könnte.

«Bisher am weitesten entfernter Angriff»

Das russische Verteidigungsministerium bestätigte den Angriff auf die Anlage. Das Ministerium gab an, der Angriff sei mit Drohnen ausgeführt worden, die Ukrainer sprechen von einem Langstrecken-Marschflugkörper vom Typ Flamingo, der in der Ukraine entwickelt wurde.

Die technische Direktorin des Herstellers Fire Point, Irina Tereh, erklärte: «Dies ist der bisher am weitesten entfernte Angriff mit einem Marschflugkörper in der Geschichte der ukrainischen Armee.»

Schwarze Rauchwolken

Augenzeugen in Wotkinsk berichteten von nächtlichen Explosionen. In den sozialen Medien kursieren Videos von schwarzen Rauchwolken über dem Industriegebiet. Laut dem unabhängigen russischen Kanal Astra wurden mindestens zwei Werkstätten beschädigt und elf Personen verletzt.

Experten schätzen, dass die Produktionskapazitäten der Fabrik für mindestens drei bis sechs Monate erheblich eingeschränkt sein könnte.

Ukraine kann Ziele in über 1500 Kilometer Entfernung präzise treffen

Die Flamingo-Rakete, die erstmals im November 2025 in der Ukraine vorgestellt wurde, ist eine Präzisionswaffe mit einer Reichweite von bis zu 1700 Kilometern. Sie wiegt rund sechs Tonnen, hat eine Spannweite von etwa sieben Metern und kann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 950 km/h fliegen.

Der Angriff auf Wotkinsk demonstriert die Genauigkeit der Rakete. Luftfahrtexperten schätzen, dass die Abweichung vom Zielpunkt nicht mehr als zehn Meter betrug.

Die Bedeutung des Angriffs geht somit über die Zerstörung der Fabrik hinaus. Er zeigt, dass die Tiefe des russischen Territoriums die Verteidigungsanlagen nicht mehr vor Angriffen schützt. Die Ukraine hat damit bewiesen, dass sie Ziele in über 1500 Kilometer Entfernung präzise treffen kann.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Die serbische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.