1/4 Ein Bild aus glücklicheren Tagen: Louise H. mit Kyle C. – ihrem späteren Killer.

Jessica von Duehren Co-Ressortleiterin Desk/Teamlead News

In einer ruhigen Sackgasse im britischen Bushey kam es am Dienstag zur Bluttat: Carol H.* (†61), Ehefrau des BBC-Stars John H.* und ihre Töchter, Louise (†25) und Hannah (†28), wurden mit einer Armbrust hingerichtet.

Nach einer 24-stündigen Fahndung wurde der Tatverdächtige Kyle C.* (26) auf einem Londoner Friedhof verhaftet. Er hatte sich offenbar selbst mit der Armbrust verletzt und wurde in ein Spital gebracht.

Nach der Festnahme kommen immer mehr Details ans Licht, wie «Daily Mail» berichtet. Anwohner beschreiben markerschütternde Schreie, die sie zunächst für die eines Kindes hielten. Eines der Opfer soll noch den Notruf gewählt haben, bevor der Täter floh. Mutter Carol wurde mit einem Armbrustbolzen in der Brust im Flur gefunden, bei den Opfern fand man Fesselspuren.

Vor der Tat teilte Opfer emotionale Worte

Und: Der mutmassliche Täter ist der Ex-Freund der jüngeren Tochter Louise, sie soll sich erst vor wenigen Tagen von ihm getrennt haben. Die 25-Jährige hatte kurz vor der Tat noch einen Tweet geteilt, der die Stärke von Frauen lobt, die es schaffen, sich aus toxischen Beziehungen zu lösen: «Es ist mir scheissegal, ob die Leute dich 11 Jahre lang dumm nennen, aber du im 12. Jahr beschliesst, dass es vorbei ist. Es braucht VIEL Selbstliebe, um sich für sich selbst zu entscheiden.» Die «hässliche» Trennung soll sie sehr mitgenommen haben.

Kyle C. sitzt in Haft – wie sein älterer Bruder. Bradley C.* wurde vor sechs Jahren wegen Mordes verurteilt. Der Klempner war 23, als er das Moped von zwei jungen Männern (†18 und †19) in Enfield so heftig rammte, dass die beiden ums Leben kamen. Der Grund: Die Opfer sollen seinen geliebten Ford Mustang zuvor mit einer Flasche beworfen haben.

* Namen bekannt