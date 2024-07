Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Wird dringend gesucht: Kyle Clifford.

Johannes Hillig Redaktor News

Die Polizei in Bushey im Süden Grossbritanniens ist in Alarmbereitschaft: Sie suchen Kyle Clifford (26). Er steht im direkten Zusammenhang mit drei toten Frauen, die am Dienstag in einem Haus gefunden wurden. Die Toten sind vermutlich miteinander verwandt.

«Wir befinden uns zwar noch im Anfangsstadium der Ermittlungen, aber wir suchen aktiv nach Kyle Clifford, von dem wir glauben, dass er sich in Hertfordshire oder Nordlondon aufhalten könnte», wird Ermittler Rob Hall von «Sky News» zitiert.

Die Polizei warnt vor dem Flüchtigen. Er könne weiterhin «im Besitz einer Waffe» sein. Die Öffentlichkeit wird dringend gebeten, sich Clifford nicht zu nähern und jede Sichtung sofort der Polizei zu melden.