Haus weg, ganzes Dorf her: Eine britische Familie wollte dem Leben in England entfliehen und kaufte sich im Süden Frankreichs gleich einen ganzen Weiler. Ihr neues Leben abseits des «alltäglichen Hamsterrads» umfasst nun ein florierendes Sommerferien-Business.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/2 Der Weiler liegt im Südwesten Frankreichs.

Janine Enderli Redaktorin News

Das Ehepaar Murphy aus Grossbritannien hatte das Gefühl, dass das Leben an ihnen vorbeizieht: Jeden Tag kämpften Liz (47) und David (55) damit, Beruf und die Erziehung ihrer Kinder in Einklang zu bringen. «Wir waren in einem Hamsterrad gefangen», sagen sie.

Als das Paar während der Coronavirus-Krise im Jahr 2020 beurlaubt wurde, beschloss es, ihr Leben radikal auf den Kopf zu stellen, wie die britische Zeitung «The Mirror» berichtet. Liz und David Murphy arbeiteten beide in einem 9 to 5-Job. «Wir verbrachten nicht mit den Kindern und beschlossen, dass wir etwas tun müssen, um unser Leben zu ändern.» Für umgerechnet rund 455'000 Franken verkauften die Murphys ihre Doppelhaushälfte nahe der englischen Stadt Manchester und siedelten kurzerhand in den Südwesten Frankreichs um. Dort angekommen, kauften sie mit dem eingenommenen Geld nicht nur ein neues Haus, sondern gleich den ganzen Weiler «Lac De Maison» nahe der Ortschaft Poitou-Charentes.

Zu dem Weiler gehören sechs 400 Jahre alte Häuser, zwei Scheunen und drei Hektar Land. Doch Liz und David Murphy ruhen sich im Südwesten Frankreichs nicht aus. Im Gegenteil: Aus dem Dörfchen machten die beiden nach und nach ein florierendes Unternehmen. Ihre drei Ferienhäuser sind für den Sommer sehr gefragt.

«Wir haben nicht vor, zurückzukehren»

Gegenüber «The Mirror» sagen die beiden, es sei ein «schönes Gefühl» zu ihren eigenen Bedingungen zu arbeiten. Zu Hause hätten die beiden immer das Gefühl gehabt, im Alltagsstress gefangen zu sein. In Frankreich können sie ihre Tätigkeiten selbst planen.

Jetzt sei jeder Tag anders. «Wir haben das Leben in England zwar auch geliebt, aber wir bereuen es nicht, hierhergezogen zu sein, und haben auch nicht vor, zurückzuziehen», erklären sie. «Wir haben viel zu tun, wir sind in diesem Sommer fast ausgebucht, und selbst in der ruhigen Jahreszeit hatten wir an den meisten Wochenenden noch Gäste», so die Murphys zu «The Mirror». «Die Renovierungsarbeiten sind immer noch nicht abgeschlossen, aber wir sind fast fertig.»

Die Familie geniesst es, ihr Leben selbst in der Hand zu haben. «Wir haben jetzt in Frankreich mehr Stabilität. Es gibt nicht irgendwo einen Geschäftsführer, der eines Morgens aufwacht und beschliesst, die Hälfte des Personals zu streichen, um Geld zu sparen», so David.

Werbung