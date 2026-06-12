Wal Timmy schwamm nach seiner Freilassung 215 Kilometer in der Nordsee. Umweltminister Till Backhaus erklärte, dass das Signal des Trackers am 7. Mai abbrach. Fünf Tage zuvor wurde er freigelassen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Wal Timmy lebte nach Freilassung mehrere Tage in der Nordsee

Signal brach zwischen dem 6. und 7. Mai ab

215 Kilometer bis Fund am 14. Mai zurückgelegt

Janine Enderli Redaktorin News

Viele fragten sich, was nach der Freilassung von Wal Timmy in der Nordsee passiert war. Nun kommt heraus: Das Tier lebte wahrscheinlich noch mehrere Tage, wie der Umweltminister des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommerns, Till Backhaus, am Freitag bekannt gab.

«Das Datum ist zwischen dem 6. Mai und 7. Mai. Danach brach das Signal ab», sagte Backhaus um Timmys ausgewertete Tracker-Daten. Am 14. Mai wurde der Wal in Dänemark an der Küste aufgefunden. Bis dahin habe er 215 Kilometer nach seiner Freilassung absolviert.

«Es gab keine schwerwiegenden äusserlichen und innerlichen Verletzungen», erklärte der Minister. Zudem habe es keine Hinweise auf Gewaltanwendung und Materialien im Körper gegeben. «Es ist nichts Ungewöhnliches entdeckt worden.» Die Untersuchung der Organe steht noch aus.