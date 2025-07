Die Ermittler haben die Untersuchung des Motorgleitschirms von Felix Baumgartner abgeschlossen. Was nun über den tödlichen Unfall des Extremsportlers bekannt ist.

1/4 Felix Baumgartner filmte sich häufig bei Ausflügen mit dem Motorgleitschirm Foto: Facebook

Darum gehts Felix Baumgartner stürzte mit Motorgleitschirm in Italien ab

Eine Kamera soll in den Propeller gefallen und den Absturz verursacht haben

Baumgartner war 56 Jahre alt und machte Ferien in der Region Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Felix Baumgartner (†56) stürzte am Donnerstag im italienischen Porto Sant'Elpidio mit seinem Motorgleitschirm ab. Der österreichische Extremsportler krachte erst in die Holzkonstruktion eines Hotels und knallte anschliessend auf die Kante eines Swimmingpools. Nun ist die erste Untersuchung des Motorgleitschirms abgeschlossen, berichtet «Il Resto del Carlino».

Eine grobe Rekonstruktion ergab, dass Baumgartner eine Kamera an dem Motorgleitschirm installiert hatte. Womöglich aufgrund eines Strömungsabrisses oder eines schnellen Manövers fiel die Kamera direkt in die Mitte des Propellers des Gleitschirms. Dies soll zum Absturz des Fluggeräts geführt haben.

Polizei hat Augenzeugen vernommen

Der Österreicher soll noch versucht haben, den Rettungsschirm zu aktivieren, war jedoch zu diesem Zeitpunkt zu niedrig. Er hatte keine Zeit mehr, um den Schirm zu öffnen.

1:12 Nachbar Ruedi Schöbi (76): «Der Kontakt mit ihm war immer sehr herzlich»

Die vorläufigen Erkenntnisse müssen noch von einem technischen Gutachter, den die zuständige Staatsanwaltschaft beauftragt hat, bestätigt werden. Die Unfalltheorie werde jedoch auch durch die Aussagen zweier Personen gestützt, die den Motorgleitschirm abstürzen sahen und am Unfallort von der Polizei vernommen worden waren.

Wer den Unfall beobachtete

Die Zeitung zitiert einen Touristen, der Baumgartners Schirm im freien Fall gesehen haben will. Dieser soll sich in einer spiralförmigen Bewegung gedreht haben. «Das Segel, das sich normalerweise oben befindet, war zerknittert», so der Urlauber.

Zudem hat ein junger Mann aus der Gegend den letzten Teil des Unfalls miterlebt. «Als ich ihn fallen sah, war er nicht mehr weit vom Boden entfernt. Ich bin ein begeisterter Gleitschirmflieger, und meiner Meinung nach war es keine Krankheit, die dazu führte, dass das Flugzeug die Kontrolle verlor. Ein solcher Sturzflug, wie ich ihn gesehen habe, kann nur auf ein technisches Problem zurückzuführen sein», so der Italiener.

Die Staatsanwaltschaft hat mittlerweile eine Autopsie angeordnet. Baumgartner machte zum Zeitpunkt des Unglücks gerade Ferien in der Region. Zunächst hatten italienische Medien spekuliert, Baumgartner habe in der Luft das Bewusstsein verloren, womöglich aufgrund von Herzproblemen.