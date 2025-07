Felix Baumgartner, bekannter Extremsportler, verunglückte tödlich beim Paragliding in Italien. Seine Partnerin Mihaela Schwartzenberg teilt nun in den sozialen Medien bewegende Erinnerungen und würdigt ihn als inspirierende Legende und geliebten Menschen.

1/8 Mihaela Schwartzenberg trauert um ihren Lebensgefährten Felix Baumgartner. Foto: imago/Eibner Europa

Baumgartner war 11 Jahre mit Schwartzenberg zusammen und starb im Alter von 56

Marian Nadler Redaktor News

Der tragische Tod des Extremsportlers Felix Baumgartner (†56) erschüttert die Sportwelt. Der Österreicher verunglückte am Donnerstag bei einem Paragliding-Unfall im italienischen Küstenort Porto Sant'Elpidio. Baumgartner hinterlässt seine langjährige Partnerin Mihaela Schwartzenberg (55).

Die rumänische TV-Moderatorin meldete sich am Freitagabend erstmals mit einem Post auf Instagram zu Wort. «Meine Worte kommen jetzt nicht heraus. Aber ich bin dankbar für deine...Felix, du wurdest so geliebt... Wir waren LIEBE...», schrieb die 55-Jährige unter einen Post, der mehrere Bilder von Baumgartner und dem Liebespaar zeigt. Am Samstagmorgen veröffentlichte Schwartzenberg zudem einen längeren Post auf Facebook.

Darin beschrieb sie Baumgartner als «Legende, die so viele inspiriert» habe. Für seine Freunde und Familie sei der Österreicher «das am meisten geliebte und bewunderte, der positivste, respektvollste, lebensfrohste und fröhlichste Kind» gewesen. Gleichzeitig sei er aber auch der konzentrierteste und organisierteste Erwachsene bei der Arbeit gewesen. Für seine Fans sei Baumgartner ein Held gewesen.

Lebensgefährtin bedankt sich bei Ersthelfern

Der Extremsportler habe sie «13 Jahre lang wie verrückt geliebt». Nach eigenen Angaben hatte Schwartzenberg mit ihm die beste Zeit ihres Lebens. «Erzählt seine Geschichte weiter, vor allem euren Kindern – in einer Welt voller Träumer solltet ihr ihnen von dem Träumer erzählen, der all seine Träume verwirklichte und für jeden einzelnen verdammt hart arbeitete», fordert Schwartzenberg ihre Follower auf. Weiter bedankt sie sich bei Baumgartners Eltern und den gemeinsamen Freunden. Auch den Ersthelfern und Carabinieri in Italien spricht Schwartzenberg ihre Dankbarkeit aus – auch wenn sie am Ende nichts mehr für ihren Felix tun konnten.

«Er starb bei dem, was er am meisten liebte – dem Fliegen», fährt Schwartzenberg in dem Post fort. «Dieser einzigartige Mann verdient das Beste aus all unseren Herzen, Gedanken und Gebeten...», schreibt sie am Ende.

«Sie liebt mich so, wie ich bin»

In einem seiner letzten Social-Media-Beiträge vor dem Unfall widmete er ihr eine Instagram-Story mit Ed Sheerans Song «Perfect». Baumgartner beschrieb sie einst auf Facebook als «die Liebe meines Lebens, die kluge, sexy Frau, von der ich immer geträumt habe».

1:12 Nachbar Ruedi Schöbi (76): «Der Kontakt mit ihm war immer sehr herzlich»

Das Paar trat 2014 erstmals gemeinsam öffentlich auf. Während sich Baumgartner waghalsigen Stunts widmete, unterstützte Schwartzenberg ihn stets. «Sie liebt mich wirklich so, wie ich bin. Egal, was ich tue», äusserte sich Baumgartner damals über ihre Beziehung. Verheiratet war Baumgartner nie, und er hatte keine Kinder.