Freunde und Prominente äussern Bestürzung über den Tod

Er liebte das Extreme, nun ist er beim Ausüben seiner Leidenschaft ums Leben gekommen. Am Donnerstag verstarb Felix Baumgartner (†56).

Gemäss Medienberichten erlitt er während eines Paragliding-Flugs einen Herzstillstand, lebte beim Aufprall demnach schon nicht mehr. Der Tod des österreichischen Extremsportlers, der einst mit seinem Stratosphärensprung aus 39 Kilometern Höhe Berühmtheit erlangte, sorgt für viel Bestürzung.

Sein langjähriger Sponsor Red Bull würdigt Baumgartner mit emotionalen Worten. «Wir sind schockiert und unendlich traurig», heisst es im Statement auf Instagram. «Felix war einer, der Grenzen auslotete. Und er war dabei immer absolut professionell, hoch konzentriert, unglaublich akribisch. Felix überliess nichts dem Zufall.» Er bleibe als «kluger, liebenswerter, humorvoller Mensch in Erinnerung».

Unter dem Posting sammeln sich zahlreiche Beileidsbekundungen. Ski-Queen Lindsey Vonn (40) schreibt: «Wir werden dich hier auf Erden vermissen.» Dem deutschen Entertainer Julian F. M. Stöckel (38) fehlen die Worte: «Es ist so krass.» Daneben kommentieren vor allem solche, die Baumgartners Leidenschaft teilen. Entweder, weil sie selber das Extreme suchen. Oder als Helikopterpiloten und Fotografen hautnah dabei sind.

«Vorbild für viele Menschen»

Auch Freunde äussern sich zur Tragödie. Christian Redl (49), der als Apnoe-Taucher mehrere Weltrekorde aufgestellt hat, sagt in der ORF-Sendung «ZIB2»: «Von ihm bleibt, dass er eine Legende war und Vorbild für viele Menschen weltweit ist.» Die beiden lernten sich vor 25 Jahren kennen, weil Redl ihm eine Mail schickte. «Er hat tatsächlich geantwortet. Beim Treffen war von der ersten Sekunde eine Verbindung da.» Baumgartner wurde zu seinem Mentor, hat ihn in den Extremsport geführt. Redl erinnert sich, dass er sehr risikobewusst gewesen sei, «ein Mensch, der sich viele Gedanken über die Sprünge machte». So habe sich Baumgartner auf seinen Stratosphärensprung «über zehn Jahre lang vorbereitet». Denn: «Er sprang erst dann, wenn er sich seiner Sache wirklich sicher war.»

Ex-Politiker Peter Westenthaler (57) war ebenfalls mit Baumgartner befreundet. «Ich bin natürlich tief betroffen», sagt er bei oe24.tv. «Er war ein Pionier unserer Zeit. Er war sehr sensibel, sehr feinfühlig, aber auch jemand, der geradlinig durchs Leben gegangen ist.»

Mit Herbert Kickl (56) nimmt ein weiterer Politiker das Wort Pionier in den Mund. Daneben bezeichnet der FPÖ-Chef Baumgartner in einem Instagram-Post als leidenschaftlichen Patrioten und einen Menschen mit Haltung. «Mit seinen Leistungen hat er vielen Menschen gezeigt, was mit Entschlossenheit und Mut möglich ist.» Der Extremsportler eckte aber auch mit seiner politischen Haltung an. Jens Kestner (53), einst Landesvorsitzender der AfD Niedersachsen, gedenkt ihm mit den Worten: «Er war einer von uns. Ein Freigeist. Ein Patriot. Ein Held.»