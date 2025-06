Benjamin Netanyahu hat sich in einer Videoansprache zum israelischen Grossangriff geäussert – und hat eine versöhnliche Botschaft parat.

«Ich habe eine Botschaft an das iranische Volk»

Darum gehts Israel führt Militäroperation gegen Iran durch, Netanyahu erklärt Gründe

Netanyahu richtet überraschende Botschaft an das iranische Volk

Iran hat laut Netanyahu genug hochangereichertes Uran für neun Atombomben produziert

Israel hat am Freitag eine bedeutende Militäroperation gegen den Iran unternommen. Unter dem Codenamen «Rising Lion» hat Israel Attacken auf iranische Atomanlagen gestartet. In einer historischen Rede erklärte der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu (75) die Gründe für den Schritt und betonte die langjährige Bedrohung durch den Iran und dessen nukleare Ambitionen gegen Israel. Doch die Ansprache beinhaltete auch eine überraschende Botschaft an das iranische Volk. Die Rede im Überblick.

«Das israelische Volk und die Soldaten Israels sind nach dem 7. Oktober 2023, als Irans Stellvertreter Hamas den Krieg auslöste, wie Löwen aufgestanden, um unser Land zu verteidigen», startete Netanyahu seine Ansprache. «Wir haben die Hamas zerschlagen, wir haben die Hisbollah vernichtet und selbst gegen den Iran haben wir letztes Jahr zurückgeschlagen.»

«Tyrannen von Teheran»

Netanyahu weiter: «Seit Jahrzehnten haben die Tyrannen von Teheran unverschämt und offen zur Zerstörung Israels aufgerufen. Sie haben ihre völkermörderische Rhetorik mit einem Programm zur Entwicklung von Atomwaffen untermauert.»

Netanyahu behauptete in seiner Videoansprache, dass der Iran genug hochangereichertes Uran für neun Atombomben produziert habe. «Sie stehen kurz davor, eine einsatzfähige Nuklearwaffe herzustellen. Dies stellt eine eindeutige und unmittelbare Gefahr für das Überleben Israels dar und Millionen von Menschen dar.» Er warnte davor, dass Raketen in Zukunft mit nuklearen Sprengköpfen bestückt werden könnten. «Das würde die Bedrohung drastisch erhöhen.» In seiner Ansprache zog Netanyahu Parallelen zur Geschichte und verwies auf die Fehler der Vergangenheit im Umgang mit Bedrohungen. «Israel ist entschlossen, aus der Vergangenheit zu lernen und präventiv zu handeln.» Über wie viele atomare Mittel der Iran tatsächlich verfügt, ist offiziell nicht bekannt.

«Ich habe eine Botschaft für Sie»

Anschliessend richtete sich der Ministerpräsident an die Nachbarländer in der Region. «Israels Aktionen dienen nicht nur der Selbstverteidigung, sondern verteidigen auch Staaten, die ebenfalls unter dem iranischen Gemetzel gelitten haben.»

Besonders bemerkenswert: Netanyahus direkte Ansprache an das iranische Volk. «Ich habe eine Botschaft für Sie», so Netanyahu. «Unser Kampf richtet sich nicht gegen Sie. Unser Kampf richtet sich gegen die brutale Diktatur, welche Sie seit 46 Jahren unterdrückt. Ich glaube, dass der Tag Ihrer Befreiung nahe ist. Und wenn dieser Tag kommt, wird die grosse Freundschaft zwischen unseren beiden alten Völkern wieder aufblühen. Ich möchte der zivilisierten Welt versichern, dass wir nicht zulassen werden, dass das gefährlichste Regime der Welt die gefährlichsten Waffen der Welt erhält.»