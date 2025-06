Laut amerikanischen Quellen plant Israel, den Iran in den kommenden Tagen direkt anzugreifen. Das Ziel: die Uran-Anreicherungsanlagen des Regimes. Teheran schwört jetzt schon Vergeltung. Doch nicht nur die Mullahs schäumen. Auch Donald Trump ist hässig.

Israel plant laut US-Quellen in den kommenden Tagen einen militärischen Angriff auf den Iran. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Samuel Schumacher Ausland-Reporter

Israel will den Iran in den kommenden Tagen militärisch angreifen. Davon gehen US-Geheimdienstquellen aus, wie der Sender NBC berichtet. Ein israelischer Militärschlag gegen den Iran wäre eine gefährliche Eskalation im Brandherd Naher Osten. Und: Er dürfte nicht nur die Mullahs in Teheran stinksauer machen – sondern auch Donald Trump (78).