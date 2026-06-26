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Hohe Luftfeuchtigkeit nach dem Duschen, kühle Fliesenwände und ein oft unzureichender Luftaustausch sorgen dafür, dass das Badezimmer gern zum Nährboden für Schimmelsporen wird. Wer regelmässig lüftet und den Raum durch gleichmässiges Heizen auf einer konstanten Temperatur hält, kann bereits einiges gegen die schwarzen Flecken tun. Doch es gibt noch einen weiteren Trick, Schimmel zu bekämpfen: Bestimmte Pflanzen im Zimmer halten.

Denn einige Zimmerpflanzen verbessern das Raumklima, filtern Schadstoffe aus der Luft und regulieren die Luftfeuchtigkeit – und sind damit ganz natürliche Schimmel-Killer. Im Überblick erfährst du, welche Pflanzen dafür besonders geeignet sind.

Efeu

Gewöhnlicher Efeu (Hedera helix) gilt als äusserst wirksame Pflanze. Er verträgt wenig Licht gut, wächst schnell und gedeiht an einem Spalier oder in Hängekörben. Die Pflanze nimmt Schadstoffe auf, reguliert die Luftfeuchtigkeit und kann sogar Schimmelsporen aus der Luft binden.

Grünlilie

Auch die Grünlilie (Chlorophytum comosum) macht sich im Badezimmer hervorragend. Sie liebt eine feuchte Umgebung, filtert Formaldehyd und Benzol aus der Luft und nimmt überschüssige Feuchtigkeit auf. Dadurch bleibt das Raumklima stabil.

Schwertfarne

Farne lieben Feuchtigkeit. Vor allem Schwertfarne wie der Aufrechte Schwertfarn (Nephrolepis exaltata) und der Australische Schwertfarn (Nephrolepis obliterata) gedeihen gut im Badezimmer. Sie tragen dazu bei, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren.

Aloe Vera

Aloe Vera ist als Heilpflanze bekannt. Sie kann überschüssige Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen und Schadstoffe reduzieren. Gleichzeitig wird sie als bewährtes Mittel gegen Verbrennungen und verschiedene Hautprobleme eingesetzt.

Sansevieria

Die Sansevieria, auch bekannt als «Schlangenpflanze», ist sehr widerstandsfähig und pflegeleicht. Wie die Grünlilie reinigt sie die Luft von Formaldehyd und Benzol und hilft, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren.

Orchideen

Orchideen, wie etwa die Schmetterlingsorchidee (Phalaenopsis), sind nicht nur schön anzuschauen. Sie helfen auch, eine optimale Luftfeuchtigkeit im Badezimmer aufrechtzuerhalten.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.