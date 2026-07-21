Knall in Kiew: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski baut seine militärische Führung um und setzt Armeechef Oleksandr Syrskyi ab. Sein Nachfolger heisst Michailo Drapati.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Paukenschlag in der ukrainischen Armee: Präsident Wolodimir Selenski greift durch und tauscht seinen Oberbefehlshaber aus. Oleksandr Syrskyi muss seinen Posten räumen. Das gab Selenski auf Telegram bekannt. Neuer Mann an der Spitze der Streitkräfte wird Michailo Drapati.

Selenski plant einen weitreichenden Umbau. Gemeinsam mit Drapati und den Kommandeuren Jewhen Chmara sowie Pawlo Palisa wurde bereits festgelegt, wie der Generalstab künftig umstrukturiert werden soll.

Demos im Vorfeld

Syrskyi fällt allerdings nicht in Ungnade. Selenski lobt den geschassten General ausdrücklich: Er sei massgeblich an der erfolgreichen Verteidigung von Kiew sowie an den grossen Offensiven in Charkiw und Kursk beteiligt gewesen. «Jeder Soldat verdient es, mit Respekt behandelt zu werden», hält der Präsident fest.

Die Absetzung von Syrskyi folgt auf tagelange Proteste in der ganzen Ukraine. Ausgelöst wurden sie durch die Absetzung des Verteidigungsministers Mychajlo Fedorow (35). Selenski und Fedorow sollen vermehrt aneinandergeraten sein.