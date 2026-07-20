Andy Burnham ist neuer Briten-Premier

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft König Charles III. beauftrag Andy Burnham (56) mit der Regierungsbildung

Burnham verspricht, Politik zu verbessern und Menschen in Not zu helfen

Seit 2016 bereits sieben Premierminister im Vereinigten Königreich

Janine Enderli Redaktorin News

Jetzt ist es soweit: König Charles III. hat den britischen Labour-Abgeordneten Andy Burnham (56) mit der Regierungsbildung im Königreich beauftragt. Dieser Auftrag macht ihn zum britischen Premierminister. Bald wird Burnham zur Downing Street No. 10. eilen und eine Rede halten.

Burnham löst Keir Starmer (63) ab, der am Montag eine Abschlussrede hielt. Burnham ist bereits der siebte Premier seit 2016.

«Wir werden besser sein»

Bei seinem ersten Auftritt vor den Medien als Premierminister, schwor Burnahm seine Bevölkerung auf die aktuellen Zeiten ein. «Wir werden besser sein», so Burnham. «Wir waren nicht gut genug, aber wir werden besser sein.» Er wisse, dass die Leute von der Politik «die Nase voll» haben. «Aus diesem Grund wollen wir die Politik verändern», erklärt Burnham.

Er wolle gleich an die Arbeit gehen und eine Wirtschaft aufbauen, die Menschen hilft, die bisher gelitten haben. «Ich werde alles geben und Fürsorge in den Mittelpunkt der Regierungstätigkeit stellen. Lasst uns Hoffnung zurückbringen.»