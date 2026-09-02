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Nach Sturzflut: In Nepal schwimmen riesige Welse in Fluss
Nach Sturzflut in Nepal
Fischer ziehen Flussmonster aus dem Wasser
Nach der verheerenden Sturzflut in Nepal schwimmen nebst Geröll auch riesige Fische im Fluss Gandak. Angler berichten von riesigen, bis zu zwei Meter langen Teufelswelsen.
Publiziert: 08:35 Uhr
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