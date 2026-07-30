In der Nacht auf Donnerstag ist während russischer Luftangriffe auf die Ukraine ein Flugobjekt in Polens Luftraum eingedrungen und abgestürzt. Noch ist unklar, worum es sich bei dem Objekt handelt. Erste Anzeichen verweisen auf einen russischen Marschflugkörper.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

In der Nacht auf Donnerstag überzog Russland die Ukraine erneut mit schweren Luftangriffen. Zugleich ging gegen 3.40 Uhr morgens ein Luftalarm in Polen los – ein unbekanntes Flugobjekt war in den Luftraum des Nato-Landes eingedrungen und flog in Richtung Westen. Wie das Oberkommando der polnischen Streitkräfte mitteilte, war der unbekannte Flugkörper auf unbewohntem Gebiet nahe dem Ort Tarnawa Kolonia südlich von Lublin abgestürzt.

Nachdem der Luftalarm ausgelöst worden war, stieg ein Kampfjet vom Typ F-16 sei zur Erkennung auf, heisst es weiter in der Mitteilung des Oberkommandos. Das Flugobjekt sei danach wieder vom Radar verschwunden. Die Besatzung eines Helikopters habe später den Absturzort identifiziert. Dort offenbarte sich ein Krater von zehn Metern Durchmesser. Schäden oder Verletzte wurden keine gemeldet.

Erste Anzeichen deuten auf russische Marschflugrakete hin

Wie die Polizei in Lublin auf X schrieb, berichteten Anwohner in den Morgenstunden von einem gewaltigen Knall. Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosziniak-Kamysz sprach von einer «ausserordentlich schweren Nacht für unsere Luftverteidigung, Überwachungs- und Abwehrsysteme». Derzeit wird an der Absturzstelle untersucht, um welche Art von Flugobjekt es sich handelt.

Am Donnerstag ist der polnische Ministerpräsident Donald Tusk (69) zur Absturzstelle angereist, wie das Portal «Tysol» berichtet. «Seit den frühen Morgenstunden sind wir alle in höchster Alarmbereitschaf», betonte Tusk.

Zugleich äusserte er sich zu ersten Anzeichen zur Art des Flugobjekts: «Alles deutet darauf hin, dass es sich um eine russische ballistische Rakete handelt.» Er führte aus: «Wir waren bereit, die Rakete abzuschiessen, falls sie ihren Flug fortgesetzt hätte. Alles deutet darauf hin, dass es sich um eine russische Ch-101-Marschflugrakete handelte.» Eine hundertprozentige Sicherheit bestehe jedoch noch nicht.

Schon mehrfach Luftraumverletzungen in Polen

In der Ukraine macht man Russland für den Vorfall verantwortlich. «Über Nacht ist während eines massiven russischen Angriffs auf die Ukraine ein russischer Marschflugkörper vom Typ CH-101 in Polen eingedrungen und hat den Luftraum der Nato verletzt», schrieb der ukrainische Aussenminister Andrij Sybiha auf X.

Der Vorfall nahe Lublin ereignete sich während einer der schwersten Angriffsnächte der letzten Zeit. Wie der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (48) am Donnerstagmoren auf X vermeldete, setzte Russland mehr als 70 Raketen und rund 280 Drohnen ein. Landesweit seien mindestens acht Todesopfer gemeldet worden, darunter drei Kinder. Dutzende Wohnhäuser, zivile Unternehmen und Infrastruktureinrichtungen seien zerstört und beschädigt worden.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind bereits mehrfach Flugobjekte in den polnischen Luftraum eingedrungen. Im vergangenen September flogen etwa mehrere Drohnen während eines russischen Angriffs auf die Ukraine in den Flugraum Polens. Die polnische Luftwaffe und andere Nato-Verbündete reagierten und holten einige der Drohnen vom Himmel.