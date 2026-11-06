Die zweitgrösste Stadt der USA wird künftig ebenfalls von einer Politikerin vom linken Flügel der Demokratischen Partei regiert. Nithya Raman hat Bürgermeisterin Karen Bass geschlagen.

Yannick Weber Newsdesk

Los Angeles’ amtierende Bürgermeisterin Karen Bass von der Demokratischen Partei hatte noch nie eine Wahl verloren. Heute musste sie sich schliesslich Nithya Raman geschlagen geben. Die 45-jährige Indisch-Amerikanerin, die in Indien geboren wurde, ist Mitglied der Demokratischen Partei und der Democratic Socialists of America, wie Zohran Mamdani. Die beiden grössten Städte der USA werden künftig von Politikern vom linken Parteiflügel regiert.

Nithya Raman war im ersten Wahlgang im Juni hinter der amtierenden Bürgermeisterin Karen Bass auf Platz zwei gelandet. Doch im zweiten Wahlgang am 3. November belegte sie nach einer langen Auszählung den ersten Platz, wie die US-Medien am Donnerstagabend meldeten. «Ich habe gerade mit Bürgermeisterin Bass gesprochen und ihr meine tiefste Dankbarkeit für ihre Führung und ihre jahrzehntelangen Dienste ausgedrückt. Los Angeles wäre ohne sie nicht die Stadt, die sie heute ist», reagierte Nithya Raman in den sozialen Medien.

Die Schwergewichte der Parteimitte unterliegen

Karen Bass war 2022 gewählt worden und hatte zuvor im Repräsentantenhaus in Washington gesessen. Sie hatte noch nie eine Wahl verloren. Los Angeles wird seit 2001 von demokratischen Bürgermeistern regiert. Doch Karen Bass war für ihren Umgang mit den Bränden, die Los Angeles im Januar 2025 traumatisiert hatten, scharf kritisiert worden.

Die Wahl von Nithya Raman, die ihren Wahlkampf mit den Themen Wohnraum und Unterstützung der Filmindustrie geführt hatte, ist ein neues Signal innerhalb der Demokratischen Partei. Obwohl Karen Bass von Parteigrössen wie Kamala Harris oder dem Gouverneur des Bundesstaats Gavin Newsom unterstützt worden war, gelang es ihr nicht, im Amt zu bleiben. Das erinnert an New York vor genau einem Jahr, als Zohran Mamdani den Gouverneur des Bundesstaats, Andrew Cuomo, geschlagen hatte.