Kämpfe zwischen Afghanistan und Pakistan fordern Tote

An der Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan kam es zu heftigen Gefechten. Auslöser war ein mutmasslich pakistanischer Luftangriff auf Kabul. Die Taliban-Regierung in Afghanistan reagierte mit Angriffen auf pakistanische Grenzsoldaten.

Darum gehts Grenzgefechte zwischen Afghanistan und Pakistan nach Luftangriff auf Kabul

Afghanischer Nachrichtensender meldet zwölf getötete pakistanische Soldaten

Pakistan wollte laut Medienberichten pakistanischen Talibanführer in Kabul töten

Die Nachbarstaaten Afghanistan und Pakistan lieferten sich am Samstag (Ortszeit) heftige Gefechte an der Grenze. Auslöser war ein mutmasslich pakistanischer Luftangriff auf die afghanische Hauptstadt Kabul.

Das Verteidigungsministerium der in Afghanistan herrschenden Taliban sprach auf der Online-Plattform X von Angriffen auf pakistanische Grenzsoldaten, die um Mitternacht (Ortszeit) eingestellt worden seien. Die Attacken seien eine Reaktion auf «wiederholte Angriffe auf die Souveränität Afghanistans durch das pakistanische Militär».

Angeblich zwölf pakistanische Soldaten getötet

Daraufhin habe die pakistanische Armee die Gegenseite mit Artillerie beschossen, berichtete die pakistanische Zeitung «Dawn». Offizielle Angaben zu Toten oder Verletzten gab es zunächst nicht. Der afghanische Nachrichtensender Tolonews sprach allerdings von zwölf getöteten pakistanischen Soldaten.

Berichten zufolge war die afghanische Hauptstadt Kabul am späten Donnerstagabend Ziel von Luftangriffen geworden. Pakistan hat eine Beteiligung weder offiziell bestätigt noch zurückgewiesen.

Pakistanische Geheimdienstkreise teilten der Deutschen Presse-Agentur mit, die Angriffe hätten Noor Wali Mehsud (47) gegolten, dem Kopf der pakistanischen Taliban (TTP). Die TTP verüben immer wieder tödliche Anschläge gegen Sicherheitskräfte und Zivilisten in Pakistan.