Darum gehts
- Marokkanische Sicherheitskräfte stoppen Migrantenansturm auf Ceuta am Samstag
- Rund 5000 Migranten sind aktuell ohne Papiere in Ceuta ohne Unterkunft
- Über 70'000 Menschen kamen vor zwei Wochen aus Marokko nach Ceuta
Marokkanische Sicherheitskräfte haben am Samstag einen weiteren Versuch Hunderter Migranten vereitelt, irregulär in die spanische Exklave Ceuta einzureisen. Die Migranten sollen sich laut marokkanischen Sicherheitskreisen am Stadtrand der Grenzstadt Castillejos versteckt haben. Das berichtet die spanische Nachrichtenagentur EFE.
Die Lage blieb ruhig. Deutlich mehr Sicherheitskräfte als in den Tagen zuvor waren an allen umliegenden Punkten stationiert und hatten einen Sicherheitsperimeter errichtet. Sowohl spanische als auch marokkanische Behörden verstärkten die Sicherheitsvorkehrungen auf beiden Seiten der Grenze, nachdem in den sozialen Medien ein neuer Aufruf zum Massenansturm von Migranten auf Ceuta am Samstag kursierte.
Zwei Wochen nach der Ankunft von mehr als 70'000 Menschen aus Marokko hat sich die Lage in Ceuta noch nicht normalisiert. Derzeit beherbergt die Stadt rund 5000 Migranten ohne gültige Papiere, die nicht untergebracht werden können.