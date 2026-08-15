Hunderte Migranten scheiterten am Samstag beim Versuch, illegal von Marokko aus in die spanische Exklave Ceuta zu gelangen. Nach dem Ansturm vor zwei Wochen befinden sich noch immer Tausende Migranten ohne gültige Papiere in dem Aussenposten Spaniens.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marokkanische Sicherheitskräfte stoppen Migrantenansturm auf Ceuta am Samstag

Rund 5000 Migranten sind aktuell ohne Papiere in Ceuta ohne Unterkunft

Über 70'000 Menschen kamen vor zwei Wochen aus Marokko nach Ceuta

Marian Nadler Redaktor News

Marokkanische Sicherheitskräfte haben am Samstag einen weiteren Versuch Hunderter Migranten vereitelt, irregulär in die spanische Exklave Ceuta einzureisen. Die Migranten sollen sich laut marokkanischen Sicherheitskreisen am Stadtrand der Grenzstadt Castillejos versteckt haben. Das berichtet die spanische Nachrichtenagentur EFE.

Die Lage blieb ruhig. Deutlich mehr Sicherheitskräfte als in den Tagen zuvor waren an allen umliegenden Punkten stationiert und hatten einen Sicherheitsperimeter errichtet. Sowohl spanische als auch marokkanische Behörden verstärkten die Sicherheitsvorkehrungen auf beiden Seiten der Grenze, nachdem in den sozialen Medien ein neuer Aufruf zum Massenansturm von Migranten auf Ceuta am Samstag kursierte.

Zwei Wochen nach der Ankunft von mehr als 70'000 Menschen aus Marokko hat sich die Lage in Ceuta noch nicht normalisiert. Derzeit beherbergt die Stadt rund 5000 Migranten ohne gültige Papiere, die nicht untergebracht werden können.