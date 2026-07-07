Eine Ukrainerin soll hinter dem Bombenanschlag in Monaco stecken, der einen Oligarchen und seine Partnerin schwer verletzte. Nun wurde die 39-Jährige erschossen aufgefunden.

Ende Juni explodierte ein Sprengsatz an der Rue Révérend Père Louis Frolla. Mindestens drei Menschen werden verletzt. Ein Verdächtiger, der seither auf der Flucht war, entpuppte sich als Frau.

Nun soll die Jagd auf die mutmassliche Bombenattentäterin ein Ende gefunden haben. Die 39-jährige Anastasiia Berezovska wurde laut «Daily Mail» am 6. Juli gegen 23 Uhr tot in der Nähe von Kiew aufgefunden. Ihre Leiche wurde gemäss der ukrainischen Zeitung «Pravda» entdeckt, eine offizielle Bestätigung der Behörden steht jedoch noch aus.

0:24 Leservideo zeigt Grosseinsatz: Heftige Explosion in Monaco fordert Verletzte

Beine nach Explosion amputiert

Die Explosion am 29. Juni in einem luxuriösen Wohnblock in Monaco verletzte den sanktionierten ukrainischen Oligarchen Wadym Jermolajew (58), dessen Lebenspartnerin Anna Nasobina (46) und seinen 13-jährigen Sohn schwer. Nasobina musste nach dem Anschlag beide Beine amputiert werden, während Jermolajew aus dem Koma erwachte.

Der Junge erlitt nur leichte Verletzungen. Laut Ermittlungen legte Berezovska, als Mann verkleidet, einen Rucksack im Eingangsbereich des Gebäudes ab und zündete diesen aus etwa 12 Metern Entfernung per Mobiltelefon. Überwachungskameras filmten sie mit einem schwarzen Fischerhut bei der Flucht zu Fuss nach Frankreich, später soll sie nach Italien und Deutschland gereist sein.

Interpol hatte eine weltweite Fahndung nach der Frau eingeleitet, die zuletzt in Deutschland gemeldet war. Die hessische Polizei durchsuchte eine von ihr gemietete Wohnung. Laut Staatsanwaltschaft Monaco wurde Berezovska wegen versuchten Mordes, der Platzierung eines Sprengsatzes und krimineller Verschwörung gesucht.

Rückkehr in die Ukraine

Nach ihrer Rückkehr in die Ukraine wurde Berezovska erschossen aufgefunden. Zwei Verdächtige, darunter ein aktiver Offizier des Militärgeheimdienstes, wurden laut «Daily Mail» von den ukrainischen Strafverfolgungsbehörden festgenommen. Eine offizielle Stellungnahme zu den Festnahmen fehlt bislang.