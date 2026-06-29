Schock in Monaco: Am Montagabend explodierte ein Sprengsatz an der rue Révérend Père Louis Frolla. Ein Verdächtiger wurde beim Abstellen eines Rucksacks gefilmt und ist auf der Flucht. Die Polizei ermittelt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Explosion erschüttert Monaco am 29. Juni, Verdächtiger auf der Flucht

Überwachungskameras zeigen Mann mit Rucksack vor der Detonation

Behörden ermitteln, Bevölkerung soll verdächtige Beobachtungen melden

Johannes Hillig Redaktor News

Eine heftige Explosion erschütterte Monaco am Montagabend gegen 21 Uhr. Der Sprengsatz detonierte an der rue Révérend Père Louis Frolla.

Laut dem TV-Sender BFM TV zeichneten Überwachungskameras den mutmasslichen Täter auf. Der Mann stellte einen Rucksack auf der Strasse ab und verschwand sofort. Kurz darauf flog der Rucksack in die Luft.

Die monegassische Polizei bestätigte den Vorfall. Der Verdächtige flüchtete nach der Tat zu Fuss ins benachbarte Beausoleil. Die Fahndung nach ihm läuft auf Hochtouren, seine Identität ist noch unklar.

Sorge um mögliche Opfer

Als die Bombe hochging, hielten sich offenbar mehrere Personen in der Nähe auf. Es wird befürchtet, dass es bei der Detonation zu Opfern kam. Offizielle Bestätigungen zu Verletzten oder Toten gibt es bislang aber nicht. Rettungskräfte und Polizei sind mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Die Behörden rufen die Bevölkerung zur Vorsicht auf. Die Menschen sollen wachsam bleiben und verdächtige Beobachtungen sofort melden.