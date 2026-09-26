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Mysteriöse Umstände
Dutzende tote Wale an Küste angespült

Unheimliches Bild an den Stränden in Patagonien. Dutzende Tote Walkälber werden an den Stränden angespült.
Publiziert: vor 3 Minuten
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