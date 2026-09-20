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Erstmals nach über 100 Jahren
Forscher entdecken neue Katzenart

Sensation in einer Bergregion in Bolivien: Forscher haben eine neue Wildkatzenart entdeckt. Sie trägt den wissenschaftlichen Namen «Leopardus tilcayo».
Publiziert: 16:39 Uhr
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