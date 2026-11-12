An einer Primarschule im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt wurden am Donnerstag Knopfzellenbatterien in selbstgebackenen Muffins entdeckt. 16 Kinder mussten ins Spital. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Vorfall kam.

Darum gehts An einer Primarschule in Coswig (D) wurden Knopfzellen in selbstgebackenen Muffins entdeckt

16 Kinder kamen nach dem Kuchenbasar ins Spital, 35 Rettungskräfte waren im Einsatz vor Ort

Die Polizei ermittelt, wie die Batterien in die Muffins kamen, Verantwortliche sind unklar

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Schock an der Fröbel-Grundschule in Coswig, im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt! Das hätte übel ausgehen können.

16 Kinder mussten zur Kontrolle ins Spital, nachdem sie Muffins gegessen hatten, in denen Knopfzellenbatterien versteckt waren. So schilderte es der Landkreis Wittenberg auf Facebook. Laut MDR bemerkten die Kinder die Knopfzellen und spuckten sie aus. Wie «Bild» berichtet, ereignete sich der Vorfall während eines Kuchenbasars in der Aula der Grundschule, zu dem selbstgebackene Kuchen und auch die betroffenen Muffins mitgebracht wurden.

Insgesamt waren 35 Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, im Einsatz. Ein Kind wurde per Ambulanz auf schnellstem Weg ins Spital transportiert, 15 weitere wurden von ihren Eltern ins Spital gebracht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Polizei hat nun Ermittlungen aufgenommen, um zu klären, wie die Batterien in die selbstgebackenen Muffins gelangten. «Jetzt ist es an der Polizei, zu ermitteln, wie es zu diesem Vorfall gekommen ist», zitiert «Bild» Landrat Christian Tylsch (43). Der Politiker dankte den Rettungsteams und drückte sein Mitgefühl für die betroffenen Familien aus.

Knopfzellen können schwere Verätzungen verursachen

Auch in weiteren nicht verzehrten Muffins wurden die gefährlichen Batterien entdeckt, wie die Polizei gegenüber der deutschen Boulevardzeitung bestätigte. Solche Knopfzellen, die oft in Spielzeugen vorkommen, können in der Speiseröhre stecken bleiben und schwere Verätzungen verursachen, warnt der Landkreis.

Die Stadt Coswig hat alle Eltern informiert, der Schulbetrieb wurde jedoch regulär fortgesetzt. Noch ist unklar, wer für den Vorfall verantwortlich ist. Auch zum Gesundheitszustand der betroffenen Kinder liegen bislang keine weiteren Details vor. In Deutschland umfasst die Primarschule die Klassen 1 bis 4.

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