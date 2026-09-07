Trump will Bombardier-Verkauf in den USA stoppen

In einer Schimpftirade auf Truth Social nimmt US-Präsident erneut Kanada ins Visier. Konkret der Flugzeughersteller Bombardier steht auf seiner Abschussliste – er will den Verkauf der Maschinen in den USA stoppen.

«KEIN VERKAUF VON BOMBARDIER MEHR IN DEN VEREINIGTEN STAATEN!», beginnt US-Präsident Donald Trump (80) am Montagabend einen Beitrag auf seiner Online-Plattform Truth Social. Gemeint ist Bombardier Inc., ein kanadischer Hersteller von Businessjets. Die beiden Nachbarländer befinden sich seit einiger Zeit in einem offenen Handelskrieg.

Der Flugzeug-Manufakturant würde laut Trump über 50 Prozent seines Umsatzes in den USA machen. «Sie leben von amerikanischen Käufern, amerikanischen Unternehmen, amerikanischen Flughäfen und amerikanischem Service», schreibt der US-Präsident. Und all dies «während Kanada gleichzeitig unsere GROSSARTIGEN amerikanischen Banken und Unternehmen in den gesamten USA blockiert.»

Diese Ära sei nun «vorbei». Würde der Jet-Hersteller weiterhin in den USA verkaufen wollen, müsse er seine Produktionsstandorte in die USA versetzen. Eine Reaktion von Bombardier blieb bisher aus.