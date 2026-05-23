Im Norden des südafrikanischen Kruger-Nationalparks wurden am Freitag zwei Leichen entdeckt. Sie wiesen Stichwunden auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei Touristen im Kruger-Nationalpark tot aufgefunden, beide erstochen

Auto der Opfer verschwunden, Polizei ermittelt wegen Mord und Entführung

Erstes Verbrechen dieser Art laut südafrikanischen Behörden im Park

Janine Enderli Redaktorin News

Ein rätselhafter Vorfall erschüttert den Kruger-Nationalpark in Südafrika. Am Freitag wurden die Leichen zweier Touristen gefunden. Bei den Verstorbenen handelt es sich um einen 71-jährigen Mann sowie um eine noch nicht identifizierte Frau. Die beiden wurden offenbar erstochen.

Am Donnerstag waren die Touristen laut dem südafrikanischen Umweltministerium nicht mehr in ihr Camp in der Provinz Limpopo zurückgekehrt. Ranger machten sich daraufhin auf die Suche nach den Verschollenen.

Auto verschwunden

Andere Touristen machten am Freitag schliesslich an einem Flussufer den grausigen Fund. «Erste Ermittlungen ergaben, dass der männliche Verstorbene Stichwunden am Oberkörper aufwies, während die weibliche Verstorbene ebenfalls schwere Verletzungen am Oberkörper erlitten hatte, die mutmasslich mit einem scharfen Gegenstand zugefügt worden waren», teilte die Polizei mit.

Besonders mysteriös: Das Auto, in dem die beiden unterwegs waren, ist weg. Nun ermittelt die Polizei wegen Mordes und Entführung. Laut den südafrikanischen Behörden ist es das erste Verbrechen dieser Art in dem Park.