Polizei findet Leiche in Wald in Schleswig-Holstein

In Witzeeze in Schleswig-Holstein machten Beamte eine grausige Entdeckung. Gegen 9 Uhr am Samstagmorgen wurde die Polizei über eine Leiche informiert, die in einem Forst liege, schreibt «Bild»

Als die Beamten im Wald eintrafen, fanden sie tatsächlich eine tote Person vor, die vor den Bäumen lag. Die Person wurde mit drei Schüssen erschossen. Ob es sich bei der Leiche um einen Mann oder eine Frau handelt, ist gemäss «Bild» noch nicht bekannt, die «Tagesschau« berichtet, dass es sich um eine Frau handelt.

In der Nähe nahmen die Einsatzkräfte einen Verdächtigen fest. Weiteres ist nicht bekannt.

