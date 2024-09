Das bekannte Transgender-Model Kesaria Abramidze wurde in Georgien getötet. Und zwar einen Tag, nachdem ein umstrittenes Gesetz verabschiedet wurde.

Transgender-Model (†37) in ihrer Wohnung getötet

Transgender-Model (†37) in ihrer Wohnung getötet

Nach LGBTQ-Gesetz in Georgien

Kurz zusammengefasst Kesaria Abramidze wurde in ihrer Wohnung getötet

Erste prominente transgender Persönlichkeit in Georgien

Sie war Schauspielerin, Influencerin (500'000 Follower auf Instagram) und Aktivistin: Kesaria Abramidze (†37), die erste prominente Persönlichkeit in Georgien, die öffentlich über ihre Geschlechtsumwandlung sprach. 2018 vertrat sie ihr Land beim internationalen Modelwettbewerb Miss Trans Star International.

Doch jetzt ist ihre Stimme für immer verstummt. Wie das georgische Innenministerium erklärte, wurde Abramidze am Mittwoch in ihrer Wohnung «mit mehreren Messerstichen» getötet. Demnach nahm die Polizei den Freund der Aktivistin als Tatverdächtigen fest, ihm wird Mord mit «besonderer Grausamkeit und aufgrund des Geschlechts» zur Last gelegt.

«Kesaria war ikonisch! Provokativ, weise, unglaublich mutig! Eine Vorreiterin für die Rechte von Transgender in Georgien», schrieb die georgische Politikwissenschaftlerin Maia Otaraschwili. Präsidentin Salome Surabischwili (72) sagte, der Mord sollte ein «Weckruf» für die georgische Gesellschaft sein. «Ein schrecklicher Mord! Der Tod dieser schönen jungen Frau sollte nicht umsonst sein!», schrieb sie auf Facebook.

Gesetz ähnelt der russischen Gesetzgebung

Die Tötung erfolgte am Tag nach der Verabschiedung eines von der EU und Menschenrechtsorganisationen als Einschränkung der LGBTQ-Rechte kritisierten Gesetzes über die «Familienwerte». Es gibt nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch keine Hinweise auf eine Verbindung zum Gesetz.

Das Gesetz ähnelt der russischen Gesetzgebung zur Einschränkung von LGBTQ-Rechten – und verbietet unter anderem Geschlechtsangleichungen, Adoption durch homosexuelle oder trans Menschen und erklärt im Ausland geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen für ungültig auf dem georgischen Staatsgebiet. Die englische Abkürzung LGBTQ steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer.