Im Juli 2023 wird April H.* (29) in ihrer Wohnung in Nashville gefunden. Eine Plastiktüte ist fest um ihren Hals gewickelt. Wenig später stirbt die zweifache Mutter im Spital. Doch Aprils Mutter Jamie D. glaubt nicht an einen Suizid ihrer Tochter. «Mein Mutterherz wusste, dass sie sich das nicht selbst angetan hatte», so Jamie D. zum TV-Sender Fox17.

Zu CNN hatte die Mutter kurz nach dem Vorfall unter Tränen gesagt: «Ich würde alles tun, um sie zurückzubekommen. Alles. Sie ist mein Baby». Genau das macht sie auch. Sie beginnt zu ermitteln, um ihrer Tochter Gerechtigkeit zu verschaffen.

Der entscheidende Beweis

Im Visier hat die Mutter ihren Schwiegersohn Donovan H. (33). «Ich wusste, dass meine Tochter unglücklich war», sagt Jamie D. «Sie hatte die Scheidung beantragt und war zwei Wochen später tot.»

Monatelang ermittelt Jamie D. selbst, weil die Polizei ihr nicht glaubt. Sie studiert den 47-seitigen Ermittlungsbericht bis ins kleinste Detail. «Sie hatte blaue Flecken an den Handgelenken, am Hals, an den Knöcheln und an den Oberschenkeln, und nichts davon wurde als Beweismittel verwendet», stellt sie erschüttert fest.

Doch dann stösst sie auf den entscheidenden Beweis: Nur die Fingerabdrücke von Donovan H., nicht die von ihrer Tochter, wurden auf der Tasche und dem Klebeband gefunden.

«Sie haben meine Familie im Stich gelassen»

Mit den Beweisen konfrontiert sie ihren 33-jährigen Schwiegersohn. Und tatsächlich: «Er hat mir die Tat gestanden», so die Mutter. In der Folge gesteht Donovan H. den Femizid an seiner Frau auch gegenüber der Polizei.

Das Metro Nashville Police Department teilt Fox17 mit, sich zunächst mit der Staatsanwaltschaft und der Gerichtsmedizin beraten zu haben, deren erster Autopsiebericht auf Selbstmord hindeutete.

Donovan H. wird angeklagt wegen fahrlässiger Tötung, Falschaussage und der Manipulation von Beweismitteln. Jamie D. ist überzeugt, dass eine viel schwerwiegendere Anklage wie Mord erhoben werden müsste. Sie fühlt sich im Stich gelassen: «Ich habe das Gefühl, sie haben meine Familie im Stich gelassen. Ich musste kämpfen und gleichzeitig um meine Tochter trauern.»

