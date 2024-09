Auf einen Blick Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Qendresa Llugiqi Reporterin News

Wahllos schoss der sturzbetrunkene Antonio M.* (50) im Juni 2022 am Prattler Bahnhof auf Passanten und versetzte seine Opfer in Todesangst. Hätte seine Waffe nicht geklemmt – es wäre wohl ein blutiger Amoklauf geworden. Dafür muss sich der Italiener vor dem Baselbieter Strafgericht in Muttenz verantworten. Für die Vorwürfe – darunter versuchte vorsätzliche Tötung – könnte der heute M. mit einer Freiheitsstrafe von fünf bis zu 20 Jahren bestraft werden. Doch ausgerechnet eine Alkoholvergiftung samt Filmriss könnte den Beschuldigten vor dem Gefängnis bewahren. Ich war zu betrunken – was wie eine billige Ausrede klingt, ist vor Schweizer Gerichten ein gewichtiges Argument.