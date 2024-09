Auf einen Blick Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Raphael Rauch Bundeshausredaktor

Blick: Herr Bischof, Sanija Ameti hat auf ein Bild von Maria und Jesus geschossen. Fühlen Sie sich in Ihren religiösen Gefühlen verletzt?

Frank Bangerter: Nein, ich lasse mich nicht so schnell erschüttern. Mein spontaner Gedanke war: Jetzt wird Jesus zum zweiten Mal ermordet und – anders als in der Bibel – auch noch Maria. Mich beschäftigt eher die Frage: Wie kann man so respektlos sein und so gedankenlos handeln – zumal als PR-Profi?