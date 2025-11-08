DE
FR
Abonnieren
Tornado verwüstet Gemeinde in Brasilien
1:35
Häuser komplett zerstört:Videos zeigen Verwüstung nach Sturm

Mit bis zu 250 km/h
Tornado fegt über Süden Brasiliens – mindestens fünf Menschen sterben

Ein verheerender Tornado hat in Rio Bonito do Iguaçu, Brasilien, mindestens fünf Menschen getötet und massive Zerstörung angerichtet. Der Wirbelsturm fegte am Freitag über die Region, beschädigte 80 Prozent der Gebäude und verletzte rund 430 Menschen.
Publiziert: vor 23 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Ein verheerender Tornado hat im Süden Brasiliens grosse Zerstörung angerichtet.
Foto: AFP

Darum gehts

  • Verheerender Tornado in Brasilien richtet grosse Zerstörung an, fünf Tote
  • Rettungsdienste bezeichnen betroffene Region als regelrechtes Kriegsgebiet
  • 430 Menschen verletzt, 80 Prozent der Gebäude in Rio Bonito beschädigt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
I0K_6tIf_400x400.png
Daniel_Macher_Journalist Newsteam_Blick.ch_2-Bearbeitet.jpg
AFP und Daniel Macher

Ein verheerender Tornado hat im Süden Brasiliens grosse Zerstörung angerichtet. In der Gemeinde Rio Bonito do Iguaçu im Bundesstaat Paraná wurden nach Angaben der Behörden mindestens fünf Menschen getötet. Der Wirbelsturm war am Freitag über die Region hinweggefegt, warf Autos um, riss Dächer ab und beschädigte zahlreiche Gebäude.

Rettungsdienste sprechen von einem regelrechten «Kriegsgebiet»: Strommasten wurden umgestürzt, Häuser komplett zerstört. Laut Zivilschutz wurden rund 430 Menschen verletzt, etwa 30 davon schwer oder mittelschwer, wie «Massa» berichtet. In der Stadt mit ihren rund 14'000 Einwohnern wurden rund 80 Prozent der Gebäude zerstört oder beschädigt.

Suche nach weiteren Opfern dauert an

Der Tornado wurde von heftigem Regen, Hagel und Windgeschwindigkeiten zwischen 180 und 250 Kilometern pro Stunde begleitet. Der Gouverneur von Paraná, Ratinho Júnior, erklärte auf X, dass Sicherheitskräfte und Rettungsteams in den betroffenen Gebieten im Einsatz seien. Der Zivilschutz errichtete ein Feldlazarett, um die zahlreichen Verletzten zu versorgen, während die Suche nach weiteren Opfern in den Trümmern fortgesetzt wird.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Wetterdienste warnten unterdessen auch in den südlichen Bundesstaaten Santa Catarina und Rio Grande do Sul vor gefährlichen Stürmen. In sozialen Medien kursieren zahlreiche Videos, die das Ausmass der Verwüstung zeigen: Ganze Strassenzüge liegen in Trümmern, Autos wurden durch die Luft geschleudert.

Mehr zu Unwetter und Sturm
Schwerer Taifun erreicht Vietnam – Chaos auf den Philippinen
Hunderte Tote befürchtet
Schwerer Taifun erreicht Vietnam – Chaos auf den Philippinen
Zehntausende Touristen wollen einfach nur heim
Nach Hurrikan Melissa
Flug-Chaos auf Jamaika – Zehntausende Touristen hängen fest
Sintflut-Regen in Spanien – Alarmstufe Orange!
Mit Video
Strassen werden zu Flüssen
Sintflut-Regen in Spanien – Alarmstufe Orange!
Weit über Hundert Menschen sterben durch Taifun auf den Philippinen
Grosse Verwüstung
Mindestens 114 Tote durch Taifun auf den Philippinen


Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen