Der Taifun Kalmaegi hat auf den Philippinen mindestens 114 Todesopfer gefordert, 127 Menschen werden vermisst. Über eine halbe Million mussten evakuiert werden. Der Präsident rief den nationalen Katastrophenzustand aus.

1/4 Autos lagen nach dem verheerenden Sturm wie Spielzeuge übereinandergestapelt. Foto: Jacqueline Hernandez/AP/dpa

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Auf den Philippinen ist die Zahl der Toten durch den verheerenden Taifun Kalmaegi weiter gestiegen. Mindestens 114 Menschen kamen ums Leben, 127 werden noch vermisst, wie die nationale Katastrophenschutzbehörde mitteilte.

Mehr als eine halbe Million Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Zu Wochenbeginn war teilweise in einer Nacht so viel Regen gefallen, wie sonst in einem Monat.

Viele Dörfer sind völlig zerstört – es handelt sich um eine der schlimmsten Flutkatastrophen der vergangenen Jahre. Betroffen sind vor allem die Provinzen Cebu, Negros Occidental und Negros Oriental im Zentrum des südostasiatischen Inselstaats. Präsident Ferdinand Marcos Jr. liess den nationalen Katastrophenzustand ausrufen.

Rettungsteams kämpfen sich durch Schlamm und Trümmer, um Verschüttete zu finden und Strassen wieder passierbar zu machen. «Die grösste Herausforderung ist derzeit das Räumen der Trümmer. Wir arbeiten rund um die Uhr», sagte der Vize-Chef des Zivilschutzes, Bernardo Rafaelito Alejandro. In einigen Teilen von Cebu hätten die reissenden Fluten Autos aufeinander oder auf Hausdächer geschleudert.

Sturm zieht weiter nach Vietnam

Kalmaegi, der auf den Philippinen Tino genannt wird, zog derweil am Morgen von den Philippinen ab und bewegte sich in Richtung Vietnam. Der Wirbelsturm erreichte nach Angaben der Wetterbehörde noch immer Windgeschwindigkeiten von bis zu 155 Kilometern pro Stunde und Böen von bis zu 190 km/h.

Doch die nächste Bedrohung zeichnet sich bereits ab: Ein neuer Tropensturm mit dem Namen Fung-Wong nähert sich den östlichen und nördlichen Regionen des Inselstaats. Laut Meteorologen dürfte er sich rasch verstärken und schon am Freitag Taifunstärke und am Samstag sogar die Kategorie eines Supertaifuns erreichen. Dabei handelt es sich um einen besonders schweren Tropensturm, dessen Mittelwind mindestens 240 Kilometer pro Stunde erreicht.

Die Philippinen werden jedes Jahr von durchschnittlich etwa 20 Taifunen heimgesucht. Der besonders schlimme Sturm Haiyan hatte im November 2013 mehr als 6300 Menschen das Leben gekostet.