Autos werden von den Fluten überschwemmt
0:32
Sintflut-Regen in Spanien:Autos stehen unter Wasser

Strassen werden zu Flüssen – Dutzende Flüge gestrichen
Sintflut-Regen in Spanien – Alarmstufe Orange!

Heftige Unwetter treffen Spanien: Katalonien und Galicien in höchster Alarmstufe. Starkregen führt zu Flugausfällen in Barcelona und Überschwemmungen.
Publiziert: 12:56 Uhr
|
Aktualisiert: 13:09 Uhr
Das war mal eine Strasse in der Provinz Barcelona. Jetzt ist sie überschwemmt. Und die Autos haben keine Chance mehr.
Foto: x

Darum gehts

  • Teile Spaniens versinken im Wasser, heftiger Regen und Überschwemmungen
  • Alarmstufen Orange und Gelb in mehreren Regionen ausgerufen
  • Über 130 Feuerwehreinsätze und 47 gestrichene Flüge in Barcelona
Johannes Hillig und AFP

Es sieht übel aus: Teile Spaniens versinken gerade im Wasser. Videos auf X zeigen das Ausmass der heftigen Regenfälle. Strassen haben sich in Flüsse verwandelt. Schon die vergangenen Tage regnete es. 

In Katalonien und Galicien gilt Alarmstufe Orange. Zusätzlich befinden sich sechs weitere Gemeinden in Alarmstufe Gelb. Teilweise soll es bis zu 40 Liter pro Quadratmeter regnen. 

47 Flüge mussten in Barcelona gestrichen werden

Wegen der Unwetter und Überschwemmungen mussten schon Strassen und Bahnstrecken in den Provinzen Barcelona, Tarragona und Lleida gesperrt werden. Die Feuerwehr meldete über 130 Einsätze wegen vollgelaufenen Kellern und umgestürzten Bäumen. 47 Flüge mussten in Barcelona gestrichen werden.

Für die Region Valencia sowie die Balearen gilt am Donnerstag eine gelbe Warnung vor Regen und Gewittern. Andalusien, insbesondere die Küsten von Granada und Almería, sowie Asturien, Kantabrien und das Baskenland befinden sich auf Warnstufe Gelb wegen rauer See.

18 Menschen wurden verletzt

Erst Mitte Oktober wurde Spanien von heftigen Unwettern heimgesucht. Besonders hart traf es Katalonien. Wegen Sturm Alice galt Alarmstufe Rot. Nicht ohne Grund: Viele Strassen waren überflutet. Die Wasser- und Schlammmassen hatten ganze Ortschaften überspült und dabei Bäume entwurzelt und Autos mitgerissen. 18 Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Ums Leben kam niemand. 

Aufnahmen zeigen überfluteten Flughafen
0:34
Starkregen in Ibiza:Aufnahmen zeigen überfluteten Flughafen

In den Tagen zuvor waren bereits die spanischen Mittelmeerinseln Ibiza, Mallorca und Formentera von heftigen Regenfällen heimgesucht worden. Dadurch ausgelöste Überschwemmungen sorgten für Chaos auf den beliebten Urlaubsinseln.

Im Oktober vergangenen Jahres hatten starke Regenfälle im Osten und Süden Spaniens schwere Überschwemmungen ausgelöst, die Provinz Valencia war besonders stark betroffen. Insgesamt 236 Menschen kamen ums Leben.

