DE
FR
Abonnieren

Mit Babybauch vor Weihnachtsbaum
Trumps Sprecherin Karoline Leavitt ist schwanger

Donald Trumps Sprecherin Karoline Leavitt ist schwanger. Die 28-Jährige postete auf Instagram ein Foto mit Babybauch und verkündete, dass ihre Tochter im Mai 2026 zur Welt kommen werde.
Publiziert: vor 37 Minuten
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
Kommentieren
1/5
Mit diesem Foto gab Karoline Leavitt ihre Schwangerschaft auf Instagram bekannt.
Foto: Instagram/Karolineleavitt

Darum gehts

  • Karoline Leavitt, Trumps Sprecherin, erwartet im Mai 2026 ihr zweites Kind
  • 28-Jährige postete Foto mit Babybauch auf privatem Instagram-Account
  • Erste schwangere Pressesprecherin im Weissen Haus während aktiver Amtszeit
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_862.JPG
Keystone-SDA und Georg Nopper

Die Sprecherin der US-Regierung von Donald Trump, Karoline Leavitt, erwartet ihr zweites Kind. Die 28-Jährige postete auf ihrem privaten Profil auf Instagram, dem 2,6 Millionen Leute folgen, ein Foto von sich mit einem Babybauch vor einem geschmückten Tannenbaum.

Darunter schrieb sie, dass im Mai 2026 die Geburt ihrer Tochter erwartet werde. Ihr Herz sei voller Dankbarkeit gegenüber Gott für den Segen der Mutterschaft, ergänzte die gläubige Christin.

Lob für familienfreundliches Umfeld

Leavitt hat mit ihrem Ehemann bereits einen kleinen Sohn, der 2024 zur Welt kam. Die Regierungssprecherin schrieb auch, sie sei US-Präsident Trump und Stabschefin Susie Wiles für ihre Unterstützung dankbar. Auch dafür, dass sie im Weissen Haus ein familienfreundliches Umfeld förderten.

Mehr zur US-Regierung
Trump rastet wegen «Dreckskerlen, die Epstein verehrten» aus
Auf Truth Social
Trump rastet wegen «Dreckskerlen, die Epstein verehrten» aus
Selenski soll Trump am Sonntag in Mar-a-Lago treffen
Übereinstimmende Berichte
Selenski soll Trump am Sonntag in Mar-a-Lago treffen
Trump meldet tödliche US-Angriffe auf IS-Terroristen in Nigeria
IS-Kämpfer im Visier
Trump meldet US-Angriffe in Nigeria
Nach Schmusekurs mit Trump erhöht Rolex jetzt die US-Preise
Wichtige Rolle bei Zoll-Deal
Nach Schmusekurs mit Trump erhöht Rolex jetzt die US-Preise

Leavitt ist die erste Pressesprecherin in der Geschichte des Weissen Hauses, die während ihrer Amtszeit schwanger ist. Nach Angaben aus dem Umfeld von Trumps Regierung plant Leavitt, ihre Arbeit zunächst fortzusetzen. Details zu einer möglichen Babypause sind bisher keine bekannt.

«Niemand in diesem Haus profitiert vom Krieg»
1:37
Sprecherin vom Weissen Haus:«Niemand in diesem Haus profitiert vom Krieg»
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen