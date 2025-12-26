Donald Trumps Sprecherin Karoline Leavitt ist schwanger. Die 28-Jährige postete auf Instagram ein Foto mit Babybauch und verkündete, dass ihre Tochter im Mai 2026 zur Welt kommen werde.

Darum gehts Karoline Leavitt, Trumps Sprecherin, erwartet im Mai 2026 ihr zweites Kind

28-Jährige postete Foto mit Babybauch auf privatem Instagram-Account

Erste schwangere Pressesprecherin im Weissen Haus während aktiver Amtszeit

Die Sprecherin der US-Regierung von Donald Trump, Karoline Leavitt, erwartet ihr zweites Kind. Die 28-Jährige postete auf ihrem privaten Profil auf Instagram, dem 2,6 Millionen Leute folgen, ein Foto von sich mit einem Babybauch vor einem geschmückten Tannenbaum.

Darunter schrieb sie, dass im Mai 2026 die Geburt ihrer Tochter erwartet werde. Ihr Herz sei voller Dankbarkeit gegenüber Gott für den Segen der Mutterschaft, ergänzte die gläubige Christin.

Lob für familienfreundliches Umfeld

Leavitt hat mit ihrem Ehemann bereits einen kleinen Sohn, der 2024 zur Welt kam. Die Regierungssprecherin schrieb auch, sie sei US-Präsident Trump und Stabschefin Susie Wiles für ihre Unterstützung dankbar. Auch dafür, dass sie im Weissen Haus ein familienfreundliches Umfeld förderten.

Leavitt ist die erste Pressesprecherin in der Geschichte des Weissen Hauses, die während ihrer Amtszeit schwanger ist. Nach Angaben aus dem Umfeld von Trumps Regierung plant Leavitt, ihre Arbeit zunächst fortzusetzen. Details zu einer möglichen Babypause sind bisher keine bekannt.