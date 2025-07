Der junge Franzose Émilien hat mit seinem Quizshow-Erfolg alle Rekorde gebrochen. Sein Triumph reiht sich ein in eine Liste bemerkenswerter Quizshow-Gewinner weltweit, darunter Ken Jennings aus den USA und die spanische Gruppe «Los Lobos».

Franzose (22) gewinnt 646-mal in Quiz-Show

Franzose (22) gewinnt 646-mal in Quiz-Show

1/4 Mit seiner Gewinnserie kraxelt er auf den ersten Platz: Über 600 Mal räumte der junge Franzose bei einer Quizshow ab. Foto: Les douze coups de midi/Jean-Philippe Baltel

Darum gehts Émilien gewinnt 646 Folgen einer französischen Quiz-Show und erhält zahlreiche Preise

Der 22-jährige Student bereitete sich seit seiner Kindheit auf Quizshows vor

Andere Beispiele von Gewinnern und ihren Preisen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Natascha Ruggli Redaktorin News Desk

Riesen-Faszination im französischen Fernsehen: Der junge Émilien haut alle um. Der 22-jährige Student hat 646 Folgen der Quiz-Show «Les douze coups de midi» («Die zwölf Mittagsschläge») am Stück bestritten und gewonnen. Nun ist er begraben unter einem Berg von Preisen. Sein Glück brachte ihm unter anderem 23 Autos, elf Töffs, Waschmaschinen, Staubsauger, Handys und 35 Kilo Süssigkeiten ein.

Inzwischen hat seine Meister-Serie zwar ein Ende genommen. Der Geschichtsstudent zeigt sich jedoch erleichtert: Nebst dem gewonnenen Reisen möchte er seinen «Lohn» endlich sortieren.

Bis zu sechs Folgen pro Tag

Der «Maestro des Mittags» fing von kleinauf an. Schon im Kindesalter eignete sich der heutige Geschichtsstudent ein riesiges Allgemeinwissen für die zukünftige Teilnahme an einer Quizshow an. Sein einziges Manko seien Pflanzen – diese würden ihm Probleme bereiten.

Trotzdem liess er sich von seiner Grossmutter ermutigen, an einer Fernsehshow mitzumachen. Die Fernsehzeit ging jedoch nicht spurlos an ihm vorbei. Speziell die Drehtage beschrieb er als kräftezehrend. Der Grund dafür: Pro Tag wurden tatsächlich fünf bis sechs Folgen abgedreht.

Émilien kann stolz sein, denn mit seiner neuen Gewinnserie verdrängt er alle auf dem Podest und übernimmt die Quiz-Show-Krone. Nebst seinem Glück hat der junge Franzose auch ein riesiges Wissen bewiesen. Doch so mancher hat sich bei solchen Quiz-Shows bereits ein goldenes Näschen verdient. Blick hat andere Sternchen mit ähnlichem Mammut-Wissen der Quizshow-Szene gesammelt.

USA: Ken Jennings – Jeopardy!

Einst nahm der US-Amerikaner Ken Jennings (51) bei der heimischen Show «Jeopardy!» teil – heute moderiert er die Erfolgssendung. Der ehemalige Quiz-Profi sahnte im Jahr 2004 74 Mal in Folge bei der Sendung ab. Insgesamt verdiente er mit weiteren Teilnahmen bei «Jeopardy!» 4'522'700 Dollar (4'025'200 Franken).

Allerdings besuchte er noch fünf andere US-Quizshows. Er ist der zweitbeste Verdiener unter den Quizzern: Vor ihm reiht sich lediglich sein Landsmann David Genat ein – und das erst seit Ende März 2025.

Spanien: Los Lobos – Boom!

In Spanien markierte die Glückspilz-Gruppe «Los Lobos» 2019 das Highlight der mittlerweile abgesetzten Quizshow «¡Boom!». Über zwei Jahre konkurrierten sie im Fernsehwettbewerb – und stellten Weltrekorde auf. Mit 6'689'700 Euro (6'422'300 Franken) sackte die Gruppe das höchste Preisgeld weltweit ein.

Zudem verzeichnete das vierköpfige Team mit seinen 300 durchgehenden Siegen einen weiteren Rekord. Deshalb gab es gleich zwei Einträge im Guinness-Buch der Rekorde.

Niederlanden: Arno Woesthoff – Miljoenenjacht

Zwar ist der Sieg von Woesthoff etwas länger her. Sein Gewinn im Jahr 2001 bei der niederländischen Frageshow Miljoenenjacht bleibt aber erstaunlich. Ganze elf Millionen niederländische Gulden gewann er mit zwei Siegen. Umgerechnet sind das um die 4.4 Millionen Franken, die der Niederländer dank seinem Wissen – und ein bisschen Glück – mit nach Hause nahm.