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Autobahn muss gesperrt werden
Video zeigt Sprengung von Verwaltungsgebäude

Im US-Bundesstaat Mississippi wird ein 50 Jahre alter Verwaltungsturm gesprengt. Das Ereignis zieht zahlreiche Schaulustige an.
Publiziert: vor 8 Minuten
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