Militärmanöver in Strasse von Hormus
USA warnen Iran vor Provokationen

Die USA warnen den Iran vor Provokationen während eines ab Sonntag geplanten Militärmanövers der Revolutionsgarden. Washington fordert, die Schifffahrtsfreiheit in der strategisch wichtigen Strasse von Hormus nicht zu gefährden.
Publiziert: vor 36 Minuten

Irans Revolutionsgarden – sie gelten als die wahren Machthaber im Land.


Darum gehts

  • USA warnen Iran vor Provokationen bei Militärmanöver ab 1. Februar
  • Revolutionsgarden planen Übung mit scharfer Munition nahe wichtiger Ölroute
  • Strasse von Hormus: 55 Kilometer breite Passage für weltweiten Öltransport
Daniel KestenholzRedaktor Nachtdienst

Kurz vor einem geplanten Militärmanöver der iranischen Revolutionsgarden haben die USA Teheran eindringlich vor Provokationen gewarnt. Das US-Regionalkommando Centcom erklärte, man werde kein «unsicheres und unprofessionelles Verhalten» tolerieren – etwa Tiefflüge über Kriegsschiffe oder iranische Schnellboote auf Kollisionskurs.

Teherans Revolutionsgarden gelten als die eigentlichen Machthaber in der Islamischen Republik. Ihr ab Sonntag geplantes Manöver soll mit scharfer Munition stattfinden. Washington fordert, dass die Übung weder die Freiheit der Schifffahrt noch den internationalen Handel beeinträchtigt. Die rund 55 Kilometer breite Strasse von Hormus zwischen Iran und Oman gilt als eine der wichtigsten Routen für den weltweiten Öltransport.

Teheran: Diplomatie oder Krieg

Zwar habe der Iran das Recht, in internationalen Gewässern und im Luftraum zu operieren, erklärte das US-Militär. Gleichzeitig seien die Revolutionsgarden verpflichtet, internationales Recht und militärische Standards einzuhalten. «Unsicheres Verhalten erhöht das Risiko von Kollisionen, Eskalation und Destabilisierung», so Centcom.

Das Manöver fällt in eine Phase stark gespannter Beziehungen. US-Präsident Donald Trump (79) fordert von Teheran einen «Deal» und droht mit Militärschlägen. Seit Anfang Januar haben die USA ihre Präsenz in der Region deutlich ausgebaut, unter anderem mit dem Flugzeugträger USS Abraham Lincoln.

Irans Aussenminister Abbas Araghtschi (63) erklärte, sein Land sei sowohl zu Verhandlungen als auch zu einem Krieg bereit. Zugeständnisse beim Atomprogramm oder bei Raketen seien jedoch ausgeschlossen. Ein militärischer Konflikt, warnte er, könnte diesmal über einen reinen Schlagabtausch hinausgehen.

