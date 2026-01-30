«Bei jedem noch so kleinen Angriff wird der Iran reagieren», sagte Armeesprecher Akraminia. Iranische Streitkräfte könnten Drohnen und Raketen gegen US-Ziele einsetzen.

Darum gehts Iran droht USA mit Angriffen auf Militärstützpunkte bei Konflikten

Iranische Streitkräfte könnten Drohnen und Raketen gegen US-Ziele einsetzen

Luftabwehrsysteme nach Juni 2025 repariert und neue Systeme installiert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

«Bei jedem noch so kleinen Angriff wird der Iran reagieren – mit möglicherweise für die USA unerwünschten Folgen», sagte Amir Akraminia laut der Nachrichtenagentur Tasnim, die den Islamischen Revolutionsgarden nahesteht.

Akraminia erklärte, iranische Streitkräfte könnten US-Stützpunkte mit Drohnen, Raketen und anderen Waffen angreifen. Ein militärischer Konflikt werde sich nicht auf einen kurzen Zeitraum begrenzen lassen, vielmehr könne sich der Konflikt auf die gesamte Region Westasien ausweiten – von Israel bis zu Ländern mit US-Stützpunkten.

Für verschiedene Szenarien lägen Einsatzpläne bereit, sagte Akraminia. Befehle seien an die Streitkräfte übermittelt worden. Beschädigte Luftabwehrsysteme seien seit dem Krieg vom Juni 2025 repariert oder ersetzt worden, neue Systeme seien hinzugekommen.

Der Sprecher warf den USA eine «Kanonenbootpolitik des 18. und 19. Jahrhunderts» vor, mit der versucht worden sei, andere Staaten zu Zugeständnissen zu zwingen.

Die USA haben in der Golfregion eine grosse Militärpräsenz aufgebaut - auch zum Schutz ihrer Truppen und Verbündeten. Auslöser der aktuellen Krise sind die brutale Niederschlagung von Massenprotesten im Iran sowie der Streit über das Atom- und Raketenprogramm der Islamischen Republik.

US-Präsident Donald Trump verlangt vom Iran, auf eine Urananreicherung vollständig zu verzichten. Ausserdem fordern die USA, dass der Iran die Reichweite seiner ballistischen Raketen begrenzt. Das lehnt die Führung in Teheran laut Informationen des US-Fernsehsenders CNN ab.