Ende September wurden mehrere Männer in Zusammenhang mit einem geplanten Autobomben-Anschlag in England vorübergehend festgenommen. Der Vorfall ereignete sich nahe der US-Militärbasis RAF Fairford. Nun kam es zu einer weiteren Festnahme.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Ein 22-jähriger Brite wurde wegen des Verdachts der Vorbereitung terroristischer Handlungen im Zusammenhang mit einem Vorfall in der Nähe des RAF-Flugplatzes Fairford festgenommen, teilte die Anti-Terror-Polizei am Dienstag mit. Am 27. September kam es nahe dem US-Luftwaffenstützpunkt bei einem Dorf in der englischen Grafschaft Gloucestershire wegen eines geplanter Autobomben-Anschlags zu einem Grosseinsatz.

Der Anschlag konnte jedoch vereitelt werden. Fünf Briten in ihren Zwanzigern wurden festgenommen und anschliessend gegen Kaution freigelassen. Ein sechster Mann, ein 25-jähriger iranisch-britischer Doppelbürger, wurde am 1. Oktober in Westminster festgenommen und später ebenfalls gegen Kaution freigelassen.

Auch der siebte Brite wurde im Londoner Stadtbezirk Westminster festgenommen. Im selben Gebiet wurden auch ein Anwesen durchsucht. Vicki Evans, leitende nationale Koordinatorin für Terrorismusbekämpfung, sagte: «Die Ermittlungen dauern an, und unsere Spezialistenteams verfolgen weiterhin verschiedene Ermittlungsansätze, um die Umstände der Ereignisse in der Nähe der RAF Fairford zu klären.»