Die USA hatten 5 Millionen Dollar für Hinweise auf «Chapo Isidro» ausgesetzt. Nun ist der mutmassliche Anführer der Beltrán-Leyva-Organisation in Mexiko festgenommen worden.

Darum gehts Der mexikanische Drogenboss «Chapo Isidro» wurde am Freitagabend in Guasave in Sinaloa festgenommen

Beim Zugriff wurden Einsatzkräfte angegriffen, neben dem Boss wurden zwei weitere Männer gefasst

Nach der Festnahme kam es in vier Städten in Sinaloa zu Strassenblockaden und brennenden Fahrzeugen

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Der Drogenboss Fausto Isidro Meza Flores (44) alias «Chapo Isidro» ist am Freitagabend in der Gemeinde Guasave im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa festgenommen worden. Das berichtet die Zeitung «Zócalo».

Der 44-jährige Mexikaner gilt als Anführer der Beltrán-Leyva-Organisation und gehört seit Februar 2025 zu den zehn meistgesuchten Flüchtigen des FBI. Die US-Behörden hatten 5 Millionen Dollar Belohnung für Hinweise auf ihn ausgesetzt.

Zugriff unter Beschuss

Laut den mexikanischen Verteidigungskräften erfolgte die Operation in Zusammenarbeit mit US-Nachrichtendiensten. Spezialeinheiten von Nationalgarde und Heer orteten den Gesuchten per Überwachungstechnik. Beim Zugriff wurden die Einsatzkräfte mit Schusswaffen und Sprengsätzen angegriffen – daraufhin stürmten sie das Gebäude.

Neben «Chapo Isidro» gingen den Sicherheitskräften auch Germán N. alias «Serafín», die Nummer zwei der Organisation, sowie ein mutmasslicher Finanzverantwortlicher ins Netz. Ein Flugzeug der mexikanischen Luftwaffe brachte die drei Männer anschliessend nach Mexiko-Stadt.

Gewaltwelle nach der Festnahme

Die Aktion löste eine heftige Reaktion aus: In den Städten Ahome, Guamúchil, Guasave und Navolato kam es zu Strassenblockaden. Fahrzeuge brannten, wichtige Verkehrsverbindungen waren lahmgelegt. Videos auf dem Kanal des mexikanischen Journalisten Alejandro Villalvazo (56) zeigen offenbar mexikanische Militärhubschrauber, die über der Stadt kreisten und auf den Boden feuerten.

0:34 Feuer und Schüsse: Nach der Verhaftung kommt es zu Ausschreitungen

Ein Baseballspiel musste abgebrochen werden, Spieler und Zuschauende mussten Schutz suchen. Die Live-Übertragung im mexikanischen Fernsehen wurde abrupt unterbrochen. Angaben zu möglichen Toten oder Verletzten gab es zunächst nicht.