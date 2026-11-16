Er baute eines der ersten grossen mexikanischen Drogenkartelle auf und prägte den Kokainhandel in die USA: Miguel Ángel Félix Gallardo ist mit 80 Jahren in Guadalajara gestorben. Seit 1989 sass er im Gefängnis.

Darum gehts Miguel Ángel Félix Gallardo starb mit 80 Jahren in Guadalajara an multiplem Organversagen im Spital

In den 1970er- und 1980er-Jahren baute er das Guadalajara-Kartell mit Schmuggel in die USA

1989 wurde er verhaftet, später wegen Drogenhandels, Mordes und weiterer Delikte verurteilt

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Er galt als einer der mächtigsten Drogenbosse der Welt, baute ein gigantisches Imperium auf und war als «Boss der Bosse» berüchtigt. Nun ist Miguel Ángel Félix Gallardo (†80) tot. Der mexikanische Kartellchef starb am Sonntag mit 80 Jahren in einem Spital in Guadalajara. Zuvor hatte sich sein Zustand im Hochsicherheitsgefängnis Puente Grande dramatisch verschlechtert. Wie «TMZ» berichtet, starb er an multiplem Organversagen. Das Sicherheitsministerium des mexikanischen Bundesstaates Jalisco bestätigte seinen Tod.

Vor dem Spital in Guadalajara herrschte ein aussergewöhnlich grosses Sicherheitsaufgebot. Bewaffnete Sicherheitskräfte bewachten den Bereich rund um die Klinik und begleiteten den Abtransport des Leichnams.

Wer war der «Boss der Bosse»?

Gallardo war in den 1970er- und 1980er-Jahren eine Schlüsselfigur im internationalen Drogenhandel. Er gründete das berüchtigte Guadalajara-Kartell mit – eine der ersten grossen Drogenorganisationen Mexikos. Unter seiner Führung schmuggelte das Netzwerk riesige Mengen Kokain, Marihuana und andere Drogen in die USA. Dabei setzte er nicht nur auf ein weitreichendes Schmugglernetz, sondern auch auf Korruption in Politik und Sicherheitsbehörden. Wegen seines enormen Einflusses erhielt er den Spitznamen «El Jefe de Jefes» – auf Deutsch: der Boss der Bosse.

Gallardo knüpfte zudem enge Kontakte zum kolumbianischen Medellín-Kartell von Pablo Escobar (1949-1993). Gemeinsam bauten sie die Transportwege für Kokain von Südamerika über Mexiko in die Vereinigten Staaten aus. Auch der spätere Drogenboss Joaquín «El Chapo» Guzmán (69) bewegte sich in seinem Umfeld: Gallardo betraute ihn mit logistischen Aufgaben. 1989 klickten für den Kartellchef die Handschellen – unter anderem wegen des brutalen Mordes am US-Drogenfahnder Enrique «Kiki» Camarena vier Jahre zuvor. Für Drogenhandel, den Mord an einem Undercover-Agenten und weitere Delikte verurteilte ihn ein Gericht zu zwei aufeinanderfolgenden Haftstrafen von 40 und 37 Jahren. Den Rest seines Lebens verbrachte er hinter Gittern.

Drogen-Boss und Netflix-Star

Auch auf Netflix wurde seine Geschichte verewigt. In der Erfolgsserie «Narcos: Mexico» steht Gallardos Aufstieg im Zentrum. Schauspieler Diego Luna (46) verkörperte ihn in der Serie. Sie zeigt, wie aus einem regionalen Geschäft ein internationales Drogenimperium entstand – und wie blutige Machtkämpfe Mexiko über Jahrzehnte prägten.