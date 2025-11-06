Fabians Familie und Freunde haben in bewegender Trauerfeier am Mittwoch Abschied von dem einst lebensfrohen Kind genommen. Nur einen Tag später wird das Haus der Ex-Freundin des Vaters durchsucht.

1/4 Am Mittwoch wurde Fabian beigesetzt. Foto: Polizeipräsidium Rostock

Darum gehts Achtjähriger Fabian aus Güstrow ermordet. Familie nimmt in bewegender Trauerfeier Abschied

Ermittlungen laufen auf Hochtouren, ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY» sucht Hinweise

Fabian verliess am Tattag um 10.50 Uhr sein Elternhaus

Der unfassbare Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow erschüttert Menschen auch ausserhalb Deutschlands. Der Bub wurde am 10. Oktober getötet und seine Leiche anschliessend angezündet. Die Umstände des Verbrechens bleiben rätselhaft.

Wie «Bild» am Donnerstagmorgen berichtet, läuft aktuell eine Durchsuchung mit 120 Einsatzkräften im Haus der Ex-Freundin von Fabians Vater. Dieses befindet sich in Reimershagen, rund 12,5 Kilometer vom Fundort der Leiche in Klein Upahl entfernt. Laut NDR sind auch Spürhunde im Einsatz. Das Gebäude war bereits einmal mit hohem Aufwand durchsucht worden. Am Nachmittag wollen sich Polizei und Staatsanwaltschaft zu den neuesten Entwicklungen äussern. Die Ex-Freundin des Vaters hatte die Leiche gefunden.

In einer bewegenden Trauerfeier nahm die Familie am Mittwoch Abschied von Fabian. Auf seinem Sarg stand die herzzerreissende Botschaft seiner Mutter: «Meine kleine Pummelbacke, mein Sonnenschein, du bist nun an einem besseren Ort.»

Cousine der Mutter: «Da stimmt was nicht»

Fabian war laut seinem Mami ein lebensfroher Bub, der Fussball, Autos und Traktoren liebte. Er spielte gerne mit Kollegen an der Playstation und träumte von einem neuen Baumhaus. Die Cousine der Mutter brachte ihn oft im BMW-Coupé zur Schule – ein besonderes Highlight für den Achtjährigen.

Neues Zeugen-Foto aufgetaucht

Um weitere Hinweise zu erhalten, wurde der Fall am Mittwoch in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY ... ungelöst» vorgestellt. Die Polizei geht davon aus, dass Fabian am Tattag um 10.50 Uhr sein Elternhaus verliess und möglicherweise von einem Erwachsenen begleitet wurde.

Kriminalhauptkommissar Frank Focke erklärte im TV: «Wir gehen von einem Transport in einem Pkw aus, da sich der Fundort weit weg von Fabians Zuhause befindet.» Ein neues Zeugen-Foto des Tümpels, an dem Fabians Leichnam gefunden wurde, könnte wichtige Hinweise liefern. Es wurde laut Staatsanwaltschaft von einer Zeugin im Zeitraum von 11 bis 15 Uhr aufgenommen. Darauf zu sehen ist ein kleines Feuer.

«Vielversprechende Hinweise»

«Zu diesem Zeitpunkt waren fünf Personen dort als Wanderer bzw. Spaziergänger unterwegs, die als Zeugen gesucht werden und bisher nicht identifiziert werden konnten», sagte Staatsanwaltschaftssprecher Harald Nowack «Bild». Die Spaziergänger machten in der Region wohl in den Ferien. Der Hinweis auf die weiteren möglichen Zeugen kam ebenfalls von einer Hinweisgeberin.

Ermittler Focke sprach bereits während der Sendung von «vielversprechenden Hinweisen», die eingegangen seien. Mehr Details nannte er nicht.