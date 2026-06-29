Ex-Freund von Maria Köhler zu lebenslanger Haft verurteilt

42 Jahre nach dem Mord an der damals 19-jährigen Maria Köhler hat das Landgericht Aschaffenburg ihren Ex-Freund zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Am Montag ist im Cold Case um Maria Köhler ein Urteil vor dem Landgericht Aschaffenburg (D) gesprochen worden. Das Gericht hat den Ex-Freund der damals 19-Jährigen wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Wie unter anderem der Bayerische Rundfunk berichtet, sah es das Gericht als erwiesen an, dass der heute 67 Jahre alte gebürtige Türke Maria Köhler im Juli 1984 mit einem Schal erdrosselt hat.

Laut Bericht sahen Staatsanwaltschaft und Nebenklage die Mordmerkmale der Heimtücke und der niederen Beweggründe als erfüllt an. Maria Köhler sei zum Tatzeitpunkt arg- und wehrlos gewesen. Der Angriff sei für sie völlig überraschend gewesen. Ausserdem habe ihr Ex-Freund sie vier bis fünf Minuten stranguliert. Dies zeige dessen Tötungsabsicht. Auch gebe es keine Anhaltspunkte für eine Affekttat.

Zuvor hatte der 67-Jährige bereits die Tat gestanden.