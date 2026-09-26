Darum gehts
- Oktoberfest München sehr gut besucht: Behörden warnen vor Überlastung und raten zu späterem Besuch
- Einsatzkräfte fordern Besucher auf, nicht an den Eingängen zu verweilen
- 2025 wurde Oktoberfest wegen Überfüllung zeitweise geschlossen, Panik drohte
Gedränge, feierfreudige Besucher und Mega-Wetter: Das Oktoberfest München platzt an diesem Wochenende aus allen Nähten. Nun warnen erste Einsatzkräfte die Gäste, dass sie später auf die Theresienwiese kommen sollen.
«Es sind gerade sehr viele Gäste auf der Wiesn, bitte kommen Sie zu einem späteren Zeitpunkt!», warnen die Aicher Ambulanz Union auf Facebook.
Droht Überfüllung?
Auch die Stadt richtet einen dringenden Appell an die Besucher. Auf verschiedenen Instagram-Kanälen werden die Besucher dazu aufgefordert, zu einem späteren Zeitpunkt auf das Gelände zu kommen. «Es sind gerade sehr viele Gäste auf der Wiesn. Deswegen können beide Haupteingänge auf das Oktoberfest zeitweise geschlossen sein.»
Bereits zuvor füllte sich das Gelände immer weiter. «Bitte bleiben Sie nicht an den Eingängen stehen», ertönte es laut Reportern vor Ort aus den Lautsprechern.
Bereits genau vor einem Jahr musste das Oktoberfest kurzzeitig geschlossen werden. Besucher berichteten damals sogar vor einer Massenpanik. Tiktok-Videos zeigten das völlig überfüllte Areal.