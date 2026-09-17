Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Italien plant Marineeinsatz in der Meerenge Bab al-Mandab im Roten Meer

Verteidigungsminister betont Schutz des Handelsschiffsverkehrs ohne EU-Beteiligung

Ministerpräsidentin Meloni ist 49, Verteidigungsminister Crosseto 62 Jahre alt

Marian Nadler Redaktor News

Die italienische Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (49) erwägt einen Einsatz der Marine zur Sicherung der Meerenge Bab al-Mandab im Roten Meer. Das erklärte Verteidigungsminister Guido Crosseto (62) am Donnerstag. «Wir werden gemeinsam mit der Regierung und dem Parlament die notwendigen Massnahmen prüfen. Wichtig ist die Wiederherstellung des Schiffsverkehrs. Sollten wir also Schiffe entsenden, werden wir diese zum Schutz von Handelsschiffen einsetzen», sagte er laut der Nachrichtenagentur Ansa am Rand des Forums «Risorsa Mare». «Mein Ziel ist die Wiederherstellung des italienischen Schiffsverkehrs durch die Meerenge Bab al-Mandab», bekräftigte er.

Auf die EU will Rom dabei nicht warten – «denn Verzögerungen in solchen Fällen bedeuten eine Belastung für die Wirtschaft und eine Verschärfung der Probleme», erläutertte Crosseto. Er fügte hinzu: «Wenn es uns möglich ist, greifen wir ein, um Krisen zu lindern.»

Die Meerenge Bab al-Mandab verbindet das Rote Meer mit dem Golf von Aden. Übersetzt trägt sie den Namen «Tor der Tränen». Der Name kommt von den gefährlichen Strömungen in der Meerenge. Die Route ist eine der wichtigsten Schifffahrtsstrassen der Welt für den Welthandel und den Öltransport zwischen Europa und Asien. Aktuell bestehlt die Gefahr, dass sie dauerhaft in die Hände der von Iran unterstützten Huthi-Rebellen fällt.