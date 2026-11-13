In Ungarn hat die frühere Fidesz-Abgeordnete Ilona Ekes Anzeige gegen Premier Peter Magyar erstattet. Sie wirft ihm vor, seine Ex-Frau Judit Varga mit einer heimlich aufgenommenen Tonaufnahme unter Druck gesetzt zu haben. Magyar bestreitet die Vorwürfe.

Darum gehts Ungarn: Ilona Ekes zeigt Premier Peter Magyar an

Er soll seine Ex-Frau Judit Varga heimlich aufgenommen und erpresst haben

Varga sagte in Untersuchungsausschuss aus, Magyar dementiert, ein Gericht entscheidet jetzt, ob Ermittlungen aufgenommen werden

Marian Nadler Redaktor News

Paukenschlag in Ungarn! Die frühere Fidesz-Abgeordnete Ilona Ekes (73) hat bei der Staatsanwaltschaft am Freitag Anzeige gegen Premierminister Peter Magyar (45) eingereicht. Das berichten die Zeitung «Blikk» und das Wirtschaftsportal «Privatbankar» übereinstimmend.

Demnach soll Magyar im Januar 2023 eine Tonaufnahme von seiner heutigen Ex-Frau Judit Varga (46) in ihrem gemeinsamen Haus angefertigt haben – ohne ihr Wissen und ohne ihre Zustimmung. Später soll er Varga damit erpresst haben, behauptet die frühere ungarische Justizministerin.

Varga äussert sich vor Untersuchungsausschuss

Magyar soll seine Ex-Frau fast 14 Monate lang bedroht haben, indem er ihr mit Veröffentlichung der Aufnahme, Gefängnis und sozialer Ausgrenzung drohte, falls sie sich weigere, für sie ungünstige Scheidungs- und Sorgerechtsvereinbarungen zu akzeptieren. Einmal soll er ihr sogar ein an die Staatsanwaltschaft gerichtetes Schreiben übergeben haben, um so den Druck zusätzlich zu verschärfen.

Varga soll die Scheidung aufgrund von Magyars Drohungen verschoben und schliesslich den für sie insbesondere finanziell ungünstigen Bedingungen zugestimmt haben. Ilona Ekes wirft Magyar Psychoterror vor. Laut Anzeige könnte der anhaltende Druck auch den Verdacht auf häusliche Gewalt begründen. Für Magyar gilt die Unschuldsvermutung.

Der ehemalige Fidesz-Abgeordnete Ekes beantragte bei der Staatsanwaltschaft die Einleitung von Ermittlungen, die Sicherstellung der im Januar 2023 angefertigten Tonaufnahme sowie weiterer Beweismittel im Zusammenhang mit den mutmasslichen Drohungen. Judit Varga hatte sich am Mittwoch vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Budapest zu Amtsmissbrauch in der Regierung über ihre frühere Ehe und die heimlich angefertigte Tonaufnahme geäussert. Der Premierminister bestreitet die Aussagen seiner Ex-Frau. Ein Gericht muss nun entscheiden, ob mit Ermittlungen begonnen wird.