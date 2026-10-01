Washington erhöht laut Medienberichten den Druck auf Teheran: Neben neuen Sanktionen gegen Irans Bahn- und Autoindustrie sollen die USA ihre Truppen im Nahen Osten massiv ausbauen.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Die USA scheinen ihre militärischen Kapazitäten im Nahen Osten wieder einmal zu erhöhen. Wie das «Wall Street Journal» mit Berufung auf mehrere regierungsnahe Beamte berichtet, plant die US-Armee die Entsendung eines weiteren Flugzeugträgers in den Nahen Osten.

Die USS Theodore Roosevelt ist wohl bereits auf dem Weg in die Region. Sie wäre das dritte US-amerikanische Schiff ihrer Art, das im Nahen Osten im Einsatz steht. Derzeit sind die USS George H.W. Bush und die USS George Washington in der Region stationiert.

Bis Ende November werden ausserdem bis zu 10'000 neue US-Soldaten in der Region erwartet. Neben dem dritten Flugzeugträger will die US-Armee nämlich auch zusätzliche amphibische Schiffe der Marine in den Nahen Osten entsenden. Zusammen mit diesen neuen Kräften hätten die USA laut dem «Wall Street Journal» mehr als 50'000 Soldaten in der Region konzentriert.

Neue Sanktionen angekündigt

Laut dem Bericht könnte US-Präsident Donald Trump (80) neue Angriffe gegen den Iran planen, sobald die Midterm-Wahlen Anfang November vorbei sind. Neben den zusätzlichen Truppen wurde am Donnerstag nämlich auch über neue Sanktionen gegen Teheran berichtet.

Laut «Al Jazeera» nimmt das US-Finanzministerium mit den neuen Sanktionen insbesondere die iranische Eisenbahn- und Automobilindustrie ins Visier. «Ähnlich wie der Erdölsektor wurden auch die iranische Automobil- und Eisenbahnindustrie vom Regime und den Islamischen Revolutionsgarden vereinnahmt», so begründet das Ministerium die Sanktionen auf seiner Webseite.