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Ausland
Mann geht mit Bagger auf Behördenzentrum los
Sicherungen durchgebrannt
Chinese demoliert Behördenzentrum mit Bagger
Mit einem Bagger beschädigt ein Mann in China am 9. November ein Behördenzentrum. Der Grund für den Protest des 47-Jährigen ist unglaublich.
Publiziert: vor 1 Minute
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