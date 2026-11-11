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Sicherungen durchgebrannt
Chinese demoliert Behördenzentrum mit Bagger

Mit einem Bagger beschädigt ein Mann in China am 9. November ein Behördenzentrum. Der Grund für den Protest des 47-Jährigen ist unglaublich.
Publiziert: vor 1 Minute
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